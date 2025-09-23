به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آرام رئیس هیئتمدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران در نشست بانک مرکزی با مجمع کارآفرینان کشور با تشریح بسته تازه تأمین مالی ارزی برای طرحهای صادراتمحور، از انتشار اوراق صکوک مرابحه تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با نرخ تمامشده حداکثر ۷.۵ درصد خبر داد و اعلام کرد تاکنون حدود ۴۶۰ میلیون یورو برای پروژههای فولادی و پتروشیمی منتشر شده است؛ در کنار این، پیشفروش ارز با تخفیف و بدون ریسک نوسان نیز بهزودی آغاز میشود تا مجموعاً دستکم ۲ میلیارد دلار اوراق ارزی و ۳ میلیارد دلار پیشفروش ارز در سال جاری محقق شود.
تسهیلات ارزی تازه برای صادرات محورها؛ اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو
رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن تشریح اقدامات این مرکز برای تسهیلگری در تأمین مالی ارزی طرحهای توسعهای صادرات محور گفت: برای طرحهایی که صادراتمحور هستند چنانچه متعلق به یک پروژه باشند اوراق صکوک مرابحه ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با مدت زمان ۴ ساله و نرخ تمام شده ارز به میزان حداکثر ۷.۵ درصد به نرخ یورو تعیین شده است.
آرام در ادامه خاطرنشان کرد: در ارتباط با این اوراق بر اساس تفاهمی که میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به حجم حدود ۲ میلیارد یورو امضا شده است، خود صندوق توسعه ملی به عنوان بازارگردان حضور دارد.
وی با بیان اینکه میزان نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در طول سال هیچوقت بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد نخواهد بود، بیان داشت: با توجه به سیاست تثبیت که بانک مرکزی در پیش گرفته است، عملاً نرخ تمام شده به همان میزان نرخهای رسمی اعلام شده از سوی این بانک که حدود ۲۴ درصد است، میباشد. در نتیجه اگر کارآفرینان طرحی دارند که صادرات محور است با این تمهیدات بانک مرکزی، کاملاً قابل اجرا خواهد بود.
صکوک وکالت؛ ابزاری تازه برای تأمین مالی طرحهای صادراتمحور هلدینگها
رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۶۰ میلیون یورو از این اوراق برای فولادیها و پتروشیمیها منتشر شده است. در روزهای آینده نیز اوراق پتروشیمی آسماری عرضه خواهد شد.
آرام با اشاره به راهکار دوم برای تامین مالی طرحهای توسعهای صادراتمحور، عنوان کرد: چون بعضی از طرحها به صورت هلدینگ چندرشتهای است و ممکن است چندین پروژه را شامل شوند، صکوک وکالت را که همان صکوک مرابحه است و هلدینگ به وکالت از شرکتهای زیرمجموعه منتشر میکند، ارائه شده است. این امر مشمول بحثهای ذینفع واحد و… هم نمیشود.
پیشفروش ارز با تخفیف و بدون ریسک نوسان انجام میشود
وی با تاکید بر اینکه شرکتهایی که صادرات دارند و عرضههای مداوم در مرکز مبادله انجام میدهند، میتوانند بر اساس دستورالعملی که به زودی در بانک مرکزی نهایی و ابلاغ خواهد شد، پیش فروش ارز داشته باشند، گفت: بر این اساس پیش فروش ارز چون اعتبار نیست مشمول ذینفع واحد نمیشود. بر این اساس، عرضه ارز در مرکز مبادله میتواند ۶ ماهه، ۹ ماهه تا یک سال با قیمت مثلاً ۵۰ میلیون، ۸۰ میلیون و… پیش فروش شود.
رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه بیان داشت: کسی که ارز پیش فروش را خریداری میکند، مشمول صف تخصیص و … نخواهد شد. همچنین به جهت اینکه اگر چنانچه در آینده تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شد و افراد هم از این لحاظ متضرر نشوند، یک نرخ تخفیف را عملاً بانک مرکزی در نظر میگیرد و به مزایده میگذارد. در زمان سررسید نیز نرخ ارز هر میزان که بود همراه با آن نرخ تخفیف مبادله خواهد شد.
آرام در ادامه افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، پیشبینی میشود که هزینه تامین مالی چون با ریال است بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تمام میشود. به عبارتی به احتمال زیاد نرخ تخفیف بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود. بر این اساس، عملاً با ۱۵ درصد تامین مالی ریال به پشتوانه ارز انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشفروش ارز احتمالاً تا اوایل هفته آینده انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه مرابحه ارزی راهاندازی شده و تاکنون حدود ۴۶۰ میلیون یورو برای هفت پروژه انجام شده، چندین پروژه دیگر نیز مصوب شده و در پروسه انجام شدن هستند.
همچنین بر اساس برنامه، باید امسال حداقل ۲ میلیارد دلار صکوک ارزی منتشر شود. علاوه بر این، حدود ۲ الی ۳ میلیارد دلار هم باید پیش فروش ارز انجام شود.
