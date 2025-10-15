تامین مالی نخستین پروژه پلاستیک سبز در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرگزاری مهر پذیرهنویسی اوراق مرابحه ۵۰ میلیون دلاری برای تأمین مالی پروژه تولید پلاستیک سبز (PBAT) از دیروز در مرکز مبادله ایران آغاز شد. با راهاندازی این پروژه، ایران به جمع هشت کشور دارنده این فناوری در جهان پیوسته و اولین و بزرگترین پروژه تولید پلاستیک زیستتخریبپذیر در خاورمیانه محسوب میشود.
بنابر اطلاعیه مرکز مبادله ایران، اوراق مرابحه پروژه «تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» طی دوره ۲۲ تا ۲۹ مهر ماه سال جاری پذیره نویسی خواهد شد و این تأمین مالی موجب دستاوردهای ملی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی برای کشور خواهد شد.
دستاوردهای ملی پروژه
پروژه «تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)»، نسل جدیدی از پلاستیکهای زیست تخریبپذیر را تولید میکند؛ این پروژه برای اولین بار در خاورمیانه به اجرا میرسد. سرعت تخریب و برگشت این پلاستیکها به محیط زیست به مراتب بیشتر از سایر انواع پلاستیکهای زیستپذیر است و این محصول ارزشمند کمک بزرگی برای حل مشکل زبالههای پلیمری خواهد بود. با بهره برداری از این پروژه، ایران هشتمین کشور جهان خواهد بود که به این تکنولوژی دست پیدا کرده است.
ظرفیت و زنجیره تولید
ظرفیت پروژه «تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» ۶۰ هزار تن است و شامل چهار پروژه واحد فرمالین، واحد بوتاندیول، واحد استیلن و آدیپات ترفتالات (PBAT) است که در آن، متانول به فرمالین و گاز طبیعی به استیلن تبدیل میشود؛ در ادامه فرمالین و استیلن به بوتاندیول تبدیل و در نهایت بوتاندیول به آدیپات ترفتالات تبدیل خواهد شد.
تأمین خوراک
گفتنی است، خوراک مورد نیاز این واحد شامل ۲۷۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی در روز، ۱۷۰ هزار تن متانول در سال، ۲۴ هزار تن ترفتالیک اسید در سال و ۲۰ هزار تن آذیپیک اسید در سال است.
اهداف کلان پروژه
مدت زمان پیشبینیشده برای ساخت این طرح سه سال است و اجرای آن در راستای تکمیل زنجیره ارزش، حفظ محیط زیست، جلوگیری از خروج ارز از کشور و تأمین نیازهای داخلی انجام میشود.
خاطر نشان میشود، از محل عرضه اوراق مرابحه ارزی به مبلغ ۵۰ میلیون یورو نسبت به تأمین منابع ارزی مورد نیاز جهت خرید کالا و خدمات خارجی موردنیاز این پروژه، اقدام خواهد شد.
درآمد ارزی سالانه ۲۰۰ میلیون دلاری
تأمین منابع ارزی مورد نیاز پروژه «تولید پلی بوتیلن، آدیپات ترفتالات (PBAT)» از محل عرضه اوراق مرابحه ارزی، منجر به درآمد ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری در سال میشود و از طرفی سبب تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور خواهد شد.
