به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «سجده بر موجها» که براساس زندگی شهید نوجوان سید مصطفی خادمی، با حضور خانواده شهید، همرزمان دوران دفاع مقدس، نویسنده اثر و جمعی از مسئولان فرهنگی و علاقهمندان در انتشارات کتاب جمکران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سعید طباطبایی عضو شورای ادبیات پایداری انتشارات کتاب جمکران گفت: «انتخاب سوژه برای آثار دفاع مقدس آسان نیست. رسیدن به شخصیتهایی مانند شهید خادمی حاصل ساعتها بحث و بررسی است و بارها کتاب بازنویسی میشود تا اثری ماندگار پدید آید.»
وی افزود: «از سال ۱۳۹۹ تا امروز، کتاب سجده بر موجها بارها بازنویسی شد تا به شکل نهایی برسد و این فرایند نشاندهنده دقت و حساسیت شورا برای تولید آثار فاخر در حوزه ادبیات پایداری است.»
سارا تقیزاده، نویسنده کتاب نیز با اشاره به اینکه این اثر نخستین تجربه جدی اوست، گفت: «از ابتدای کار احساس میکردم شهید خادمی خودش دستم را گرفته است.»
وی ادامه داد: «شهید خادمی تنها ۱۷ سال داشت و به همین دلیل تصمیم گرفتم روایت زندگی او را در قالب داستانی و با خط فرعی زندگی یک دختر خبرنگار بیان کنم تا اثر جذابتر و خواندنیتر شود.»
در ادامه، سردار اکبر نوری فرمانده سابق سپاه علیبنابیطالب(س) قم و فرمانده سابق شهید خادمی در گردان حضرت معصومه(س)، خاطراتی از حضور او در عملیات والفجر ۸ بیان کرد و گفت: «مصطفی نوجوانی بود که با وجود سن کم، اهل شبزندهداری و نماز شب بود. او بارها از آرزوی شهادت گفت و در همان عملیات نیز به آرزویش رسید. چهل سال است که او را در زندگیام حاضر میبینم و هر بار که متوسل شدهام، دستم را گرفته است.»
مادر شهید نیز در سخنانی کوتاه به وصیتنامه فرزندش اشاره کرد و گفت: «مصطفی نوشته بود آرزوی شهادت دارم؛ نه برای بهشت، بلکه برای در آغوش خدا بودن.»
کتاب «سجده بر موجها» به قلم سارا تقیزاده توسط انتشارات جمکران منتشر شده و هماکنون در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
