  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

«سجده بر موج‌ها» روایت برآورده شدن یک آرزو

«سجده بر موج‌ها» روایت برآورده شدن یک آرزو

همزمان با هفته دفاع مقدس آیین رونمایی از کتاب «سجده بر موج‌ها» به قلم سارا تقی‌زاده و با موضوع زندگی داستانی شهید نوجوان سید مصطفی خادمی در انتشارات کتاب جمکران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «سجده بر موج‌ها» که براساس زندگی شهید نوجوان سید مصطفی خادمی، با حضور خانواده شهید، همرزمان دوران دفاع مقدس، نویسنده اثر و جمعی از مسئولان فرهنگی و علاقه‌مندان در انتشارات کتاب جمکران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سعید طباطبایی عضو شورای ادبیات پایداری انتشارات کتاب جمکران گفت: «انتخاب سوژه برای آثار دفاع مقدس آسان نیست. رسیدن به شخصیت‌هایی مانند شهید خادمی حاصل ساعت‌ها بحث و بررسی است و بارها کتاب بازنویسی می‌شود تا اثری ماندگار پدید آید.»

وی افزود: «از سال ۱۳۹۹ تا امروز، کتاب سجده بر موج‌ها بارها بازنویسی شد تا به شکل نهایی برسد و این فرایند نشان‌دهنده دقت و حساسیت شورا برای تولید آثار فاخر در حوزه ادبیات پایداری است.»

سارا تقی‌زاده، نویسنده کتاب نیز با اشاره به اینکه این اثر نخستین تجربه جدی اوست، گفت: «از ابتدای کار احساس می‌کردم شهید خادمی خودش دستم را گرفته است.»

وی ادامه داد: «شهید خادمی تنها ۱۷ سال داشت و به همین دلیل تصمیم گرفتم روایت زندگی او را در قالب داستانی و با خط فرعی زندگی یک دختر خبرنگار بیان کنم تا اثر جذاب‌تر و خواندنی‌تر شود.»

در ادامه، سردار اکبر نوری فرمانده سابق سپاه علی‌بن‌ابی‌طالب(س) قم و فرمانده سابق شهید خادمی در گردان حضرت معصومه(س)، خاطراتی از حضور او در عملیات والفجر ۸ بیان کرد و گفت: «مصطفی نوجوانی بود که با وجود سن کم، اهل شب‌زنده‌داری و نماز شب بود. او بارها از آرزوی شهادت گفت و در همان عملیات نیز به آرزویش رسید. چهل سال است که او را در زندگی‌ام حاضر می‌بینم و هر بار که متوسل شده‌ام، دستم را گرفته است.»

مادر شهید نیز در سخنانی کوتاه به وصیت‌نامه فرزندش اشاره کرد و گفت: «مصطفی نوشته بود آرزوی شهادت دارم؛ نه برای بهشت، بلکه برای در آغوش خدا بودن.»

کتاب «سجده بر موج‌ها» به قلم سارا تقی‌زاده توسط انتشارات جمکران منتشر شده و هم‌اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

کد خبر 6599420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها