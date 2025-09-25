به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خوابهای زنگدار» که به قلم رضا وحید نوشته شده و حاصل بیش از یک سال و نیم تحقیق، مصاحبه و نگارش است. نویسنده در این مراسم گفت: «کار نوشتن درباره شهدا صرفاً یک فعالیت ادبی نیست، بلکه توفیقی الهی است. بارها در مسیر تدوین اثر با مشکلات شخصی و فنی روبهرو شدم، اما هر بار به مزار شهید خردپیشه رفتم و با توسل به ایشان از او مدد گرفتم. باور دارم که خود شهید نویسنده را انتخاب میکند.»
او افزود: «شهید خردپیشه انسانی جامع بود؛ در میدان جنگ فرماندهای شجاع و در خانه پدری مهربان. افزون بر خانوادهاش، سرپرستی دختران بیسرپرست جنگزده را بر عهده داشت و برای ازدواجشان تلاش میکرد».
در ابتدای آیین، رضا شهبازی یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از اعضای شورای ادبیات پایداری انتشارات جمکران ضمن یادآوری جایگاه این شهید والامقام، بر اهمیت بازآفرینی زندگی شهدا در قالبهای هنری تأکید کرد. او گفت: «صرف انتشار کتاب کافی نیست، باید تأثیر آن در سبک زندگی نسل جوان دیده شود. پیشنهاد ما این است که ناشران دفاع مقدس در کشور با تشکیل یک مجمع مشترک، همافزایی و تقسیم کار کنند تا از موازیکاری پرهیز شود»
بخش دیگری از مراسم به بیان خاطرات همرزمان شهید اختصاص یافت. یکی از آنان با اشاره به عملیات کربلای ۴ گفت: «حاجاکبر با فداکاری پلی بر روی آب زد که جان دهها نفر از رزمندگان را نجات داد. همان شب به آرزوی دیرینهاش رسید و شهید شد.» در روایت دیگری، از مهربانیها و روحیه شوخطبعی شهید یاد شد که حتی در سختترین شرایط جبهه، لبخند را بر لب یاران مینشاند.
دختر شهید خردپیشه شیرازی نیز در سخنانی با بغض و اشک از خاطرات دوران کودکی گفت: «پدرم با وجود خستگیهای جبهه، وقتی به خانه میآمد ساعتها با ما بازی میکرد و شور و نشاط خاصی در خانه میآفرید. هنوز هم صدای نماز صبح او در گوشم زنده است. در خانه ما همیشه مهمان بود، چرا که پدر به صلهرحم بسیار اهمیت میداد و حتی دختران بیسرپرست جنگزده را تحت سرپرستی خود قرار میداد.»
