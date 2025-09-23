ثبت نام نهایی دانشجویان پس از بررسی مدارک و معدل دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست مجازی رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که با هدف هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی جدید، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت با حضور معاونان و مدیران ستادی برگزار شد،
وی با اشاره به اهمیت کیفیت آموزش، از دانشگاهها خواست اطلاعات رتبههای برتر کنکور را بهموقع در پرتال سازمان ثبت کنند.
وی تصریح کرد: نتایج رشتههای چندبرابر ظرفیت ۲۷ شهریورماه اعلام شده تا دانشگاهها این اسامی را برای ورود دانشجویان به مقطع کارشناسی ارشد در پرتال و درگاه مخصوص خود وارد کنند. رشتههای خاص که نیاز به مصاحبه دارند نیز طی اطلاعیهای در تاریخ ۲۹ شهریور اعلام شد و دانشگاهها باید تا مهلت مقرر، این اسامی را اعلام کنند.
محمدی با اشاره به دقت دانشگاه در مرحله ثبتنام و ثبت اطلاعات دانشجو تاکید کرد: ما در مرحله ثبتنام متقاضیان کنکور با خوداظهاری افراد اطلاعات آنان را ثبت میکنیم و دانشگاه وظیفه دارد در حین ثبتنام دانشجو، مدارک و مستندات لازم را به ویژه در بحث معدل، به دقت بررسی و سپس نسبت به ثبتنام نهایی دانشجویان اقدام کند.
