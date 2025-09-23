به گزارش خبرگزاری مهر، تیم رباتیک دانشآموزی ایران در مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی تکنوفست ۲۰۲۵ که در استانبول ترکیه برگزار شد، موفق شد رتبههای نخست و دوم بخش ایده و اختراعات را کسب کند.
حدیث میرزانیا سرپرست و مربی تیم رباتیک دانشآموزی ایران، ضمن اعلام این موفقیت گفت: اعضای تیم که موفق به کسب این افتخار شدند عبارتاند از: کیان کربلایی، مهرتاش رازگردانی، آرتین اسلامپناه، سید امیرهومان طباطبایینژاد، سامیار رضا سلطانی، آردین خانعلیزاده، محمد ریوندی و مهدی ریوندی.
این تیم پیشتر نیز در رقابتهای بینالمللی کانادا و آمریکا در حوزه اختراعات، به مقامهای اول و دوم دست یافته بود.
مسابقات جهانی «تکنوفست ۲۰۲۵» با حضور ۹۸۰ پروژه از ۵۶ کشور از جمله آلمان، کره جنوبی، کانادا، ازبکستان، هلند، اروگوئه، روسیه، مالزی، فیلیپین، هند، تایوان و مکزیک برگزار شد. حضور پررنگ تیم ایران و کسب این عناوین برتری، بار دیگر توانمندی و خلاقیت نسل جوان کشور در حوزههای رباتیک، هوش مصنوعی و نوآوریهای فناورانه را به نمایش گذاشت.
