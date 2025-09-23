  1. سیاست
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند

دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند

وزرای امور خارجه فنلاند و ایران در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز سه‌شنبه با خانم الینا والتونن وزیر امور خارجه فنلاند دیدار کرد.

وزرای امور خارجه ایران و فنلاند در این دیدار ضمن گفتگو در مورد موضوعات روابط دوجانبه ایران-فنلاند، راجع به تحولات بین‌المللی به‌ویژه مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گذشت دو سال از نسل‌کشی در غزه و تداوم نقض‌های فاحش منشور ملل متحد و حقوق بشر به واسطه تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورها برای توقف نسل‌کشی و مقابله با تهدیدهای مستمر این رژیم علیه صلح و ثبات بین‌المللی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تبیین رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، نسبت به تبعات هرگونه استفاده ابزاری سه کشور اروپایی از شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران هشدار داد.

