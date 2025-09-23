به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز با وزرای امور خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست مشترک که خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز حضور داشت، روند گفتگوهای صورتگرفته طی یک ماه اخیر برای یافتن راه حلهای دیپلماتیک در مورد موضوع هستهای ایران و جلوگیری از تشدید تنش مرور شد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبیین مواضع اصولی و گامهای عملی ایران طی چند ماه اخیر برای رفع هرگونه شائبه یا بهانه پیرامون برنامه هستهای ایران، حملات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران و آسیب به تاسیسات هستهای را نقطهای تاریک و خطرناک در تاریخ رژیم منع اشاعه توصیف کرد و با اشاره به جدیدترین اقدام مسئولانه ایران در انعقاد تفاهم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید، بر ضرورت اقدام متقابل و مسئولانه از سوی طرفهای اروپایی در این زمینه تاکید کرد.
در این نشست با توجه به اقدام ناموجه و غیرقانونی در شروع روند بازگرداندن تحریمهای لغو شده شورای امنیت، برخی ایدهها و پیشنهادها برای تداوم دیپلماسی مطرح شد و مقرر گردید رایزنیها با همه طرفهای دخیل ادامه یابد.
نظر شما