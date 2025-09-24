تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی در بوشهر دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی سه شنبه شب در سی و هفتمین جلسه کمیته اجرایی شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس گفت: صنعت پتروشیمی استان بوشهر ظرفیتی ملی است و نگاه ما در استان بر پیوند خلق ثروت و ارتقای رفاه عمومی است. در همین چارچوب، برگزاری رویداد ملی زنجیره ارزش پتروشیمی در آذرماه با هدف تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: این رویداد حداقل یک میلیارد یورو تأمین مالی برای پروژه‌های موجود و توسعه‌ای را هدف‌گذاری کرده است، برگزاری این رویداد با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت‌ها و هلدینگ های شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان و اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی بوشهر انجام می‌شود و میزبان بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.

رستمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی گفت: برای حمایت از ۶ پلنت مهم در عسلویه، مذاکراتی برای تأمین حدود ۲ میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت غالب بانک ملت انجام شده و بخشی از مصوبات اولیه اخذ شده است.

وی بیان کرد: همچنین تاکنون بیش از ۵۸ همت منابع بانکی برای پشتیبانی از پروژه‌ها بسیج و طی پنج تا شش ماه گذشته حدود ۴۰ همت نیز به استان بازگشته است.

وی تأکید کرد: خروجی‌های این رویداد صرفاً در سطح شعار باقی نخواهد ماند بلکه به‌صورت کمی و قابل سنجش تعریف شده است. توافق‌های تأمین مالی، قراردادهای مشارکت و نهایی‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری از جمله دستاوردهای مشخص رویداد خواهد بود. همچنین نقشه راه رسانه‌ای برای برندینگ زنجیره ارزش عسلویه و بوشهر در کنار این برنامه دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر به پروژه‌های اولویت‌دار اشاره کرد و گفت: توسعه پلیمری کنگان با تأمین مالی ۶۵۰ میلیون دلار، پارک کودی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با نیاز مالی حدود ۴۰۰ میلیون دلار، پارک سیلیکا ژل در دشتستان، پارک صنایع بسته‌بندی با برآورد ۸۰ میلیون دلار، پارک کامپوزیت با برآورد ۱۱۵ میلیون دلار و خوشه متانولی بندر دیر با زمین و یوتیلیتی تأمین‌شده بخشی از سبد پروژه‌هایی هستند که در دستور کار رویداد قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: این سبد پروژه‌ها به‌عنوان پایه برندینگ زنجیره ارزش عسلویه و بوشهر طراحی شده است و می‌تواند با کاهش خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده و توسعه اشتغال پایدار در استان، جایگاه بوشهر را به‌عنوان مرکز پیشروی توسعه پتروشیمی در کشور تثبیت کند.

رستمی با بیان اینکه برگزاری این رویداد همزمان پاسخ به یک مطالبه ملی و تحقق یک اولویت استانی است، خاطرنشان کرد: استان بوشهر با ظرفیت‌های متراکم در صنعت پتروشیمی، نیازمند هم‌افزایی منابع داخلی، جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج است، در این مسیر، دولت چهاردهم با تمرکز بر خلق ثروت و ارتقای رفاه، صنعت پتروشیمی را به موتور پیشران توسعه اقتصادی استان و کشور تبدیل خواهد کرد.