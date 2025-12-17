رستمی: استان بوشهر رتبه ششم رفاه را در سطح کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان در این شاخص رتبه چهارم و در شاخص کلی رفاه، جایگاه ششم کشور را دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به موقعیت ممتاز استان، افزود: بوشهر با دارا بودن رتبه سوم تولید ناخالص داخلی در کشور، نقشی محوری در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. حجم اقتصاد استان در دهه گذشته رشدی مستمر داشته و هم اکنون به ۶۸۰ هزار میلیارد تومان از کل اقتصاد کشور می‌رسد.

رستمی اضافه کرد: سرانه تولید در این استان حدود پنج برابر میانگین کشوری است که این امر، جایگاه نخست را در کشور برای بوشهر به ارمغان آورده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر از حضور پررونق سرمایه‌گذاران در این خطه خبر داد و گفت: در حال حاضر پروژه‌هایی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار در استان در دست اجراست، در دولت چهاردهم، مصوبات سرمایه‌گذاری با رشد قابل توجهی روبرو بوده، به طوری که تعداد طرح‌های مصوب در یک سال اخیر به ۲۰ مورد با حجم ۱۴۰ میلیون دلار رسیده که از نظر تعداد، افزایشی شش‌برابری را نشان می‌دهد.

وی همچنین از رشد ۶۰ درصدی سرمایه‌گذاری محقق‌شده و جذب حدود ۴۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در سال‌های اخیر خبر داد و به موضوع تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بوشهر در نقش یک تأمین‌کننده برنج عمل می‌کند و تاکنون سه محموله عمده برنج و گندم در بنادر آن تخلیه شده است.

وی از ذخیره ۵ هزار تنی برنج در استان خبر داد که پاسخگوی نیاز دو ماه آینده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: در بخش گوشت قرمز نیز با اجرای برنامه‌ای منظم، تأمین هر دو روز یک‌بار با قیمت پایدار در جریان است.

شاخص‌های امیدبخش رفاه و اشتغال

رستمی با ارائه آمارهایی از بهبود شرایط معیشتی، اظهار داشت: نرخ فلاکت در بوشهر بهتر از میانگین کشوری است و استان در این شاخص رتبه چهارم و در شاخص کلی رفاه، جایگاه ششم کشور را دارد.

وی کاهش محسوس نرخ بیکاری را از دیگر دستاوردها برشمرد و گفت: این نرخ از ۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۶.۲ درصد در سال جاری کاهش یافته که حاکی از پویایی بازار کار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر بر برنامه‌ریزی برای توزیع متوازن‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سراسر استان تأکید و خاطرنشان کرد: موضوع منطقه آزاد به عنوان یک کلان‌پروژه نیز در دست بررسی نهایی در وزارت اقتصاد است.