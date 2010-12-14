درگفتگو با مهر اعلام شد: توافق جدید نفتی 23.5 میلیارد دلاری با بانکها

رمضان اولادی در گفتگو با مهر با اشاره به دستور وزیر نفت مبنی بر اولویت بندی طرحها و پروژه های صنعت پتروشیمی، گفت: با توجه به محدودیت در تامین منابع مالی بر اساس یکسری شاخصهای جدید اجرای طرحهای جدید پتروشیمی اولویت بندی شده است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه برای تعیین اولویتها کار گروهی در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد شده است، تصریح کرد: اولویت بندی طرحهای صنایع پتروشیمی مطابق با هفت معیار اصلی و اختصاص امتیاز بندیهای خاص تعیین شده است.

وی از پیشرفت کل طرحها به عنوان مهمترین معیار تعیین اولویت پروژه های پتروشیمی یاد کرد و افزود: آن دسته از طرح های پتروشیمی که دارای پیشرفت بالاتری بوده و در مراحل پایانی ساخت و تکمیل قرار داشتند در اولویت قرار گرفته است.

مدیر برنامه ریزی توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید را یکی دیگر از شاخص های تعیین اولویت ساخت طرح های پتروشیمی عنوان کرد و افزود: هر مجتمع و واحد پتروشیمیایی که منجر به تکمیل زنجیره ارزش می شوند در اولویت قرار گرفته است.

وی از آماده بودن خوراک، واحدهای یوتیلیتی و بازار فروش محصولات به عنوان یکی از شاخص های اولویت بندی واحدهای جدید پتروشیمی ایران اعلام کرد و یادآور شد: همچنین طرح های زیر بنایی پتروشیمی که تامین کننده خوراک سایر واحدها بوده در اولویت ساخت قرار گرفته اند.

به گفته مدیر برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین منابع مالی و اختصاص اعتبارات مورد نیاز و وجود تاسیسات زیربنایی در منطقه برای اجرای طرح همچون وجود آب، خوراک گازی، ساحل و اسکله های صادراتی از دیگر مهمترین شاخص های اولویت بندی پروژه های پتروشیمیایی به شمار می رود.

افزایش 58 میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی

این مقام مسئول با اعلام اینکه بر اساس این هفت معیار ساخت 64 طرح پتروشیمی اولویت بندی شده است، اظهارداشت: با بهره برداری از این تعداد پروژه در مجموع 58.8 میلیون تن به ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی ایران افزوده می شود.

اولادی با بیان اینکه از این تعداد 17 طرح مربوط به برنامه چهارم توسعه است، بیان کرد: همچنین مقرر شده 47 طرح جدید هم در قالب برنامه پنجم توسعه ساخته شود.

مدیر برنامه ریزی توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افزود: با بهره برداری تمامی این پروژه ها در مجموع ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی ایران به مرز 110 میلیون تن در سال افزایش می یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در صورت اجرا و تکمیل این تعداد پروژه تا سال 1394 در مجموع یک جهش بزرگ در صنایع پتروشیمی ایران حاصل می شود، اعلام کرد: در نیم قرن گذشته حدود 50 میلیون تن ظرفیت برای تولید محصولات پتروشیمی در ایران ایجاد شده این در حالی است که با تکمیل طرح های در دست اجرا در مدت پنج سال حدود 58 میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمیایی کشور ایجاد خواهد شد.



اجرای 30 طرح جدید پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه بر اساس اولویت بندی تعریف شده 9 طرح پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با ظرفیت 6.8 م تن ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) هم 21 طرح جدید به ظرفیت 26 میلیون تن ساخته خواهد شد.

اولادی با اشاره به ساخت 34 طرح پتروشیمی به ظرفیت 25.7 میلیون تن در سایر مناطق، تصریح کرد: این پروژه ها بر اساس مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و هیئت دولت ساخته خواهند شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر فاز دوم پتروشیمی ایزوسیانت ها (کارون)، پلی اتیلن سبک امیر کبیر، کلر آلکالی و PVC پتروشیمی اروند، NF سوم پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، پتروشیمی فجر دو از مهمترین طرحهای در دست اجرای در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پتروشیمی (ماهشهر) هستند.

از سوی دیگر ساخت 11 طرح پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل پتروشیمی کاویان (الفین 11)، پردیس (اوره و آمونیاک ششم)، اتیلن گلایکول عسلویه، توسعه پتروشیمی مبین، پتروشیمی دماوند، ونیران (مشارکت با ونزوئلا)، اوره و آمونیاک اندونزی (هنگام)، اوره و آمونیاک هشتم (لاوان)، متانول هفتم (مرجان)، اوره و آمونیاک عمان (هرمز) و الفین 12 ( خلیج فارس سابق و بوشهر فعلی) پیش بینی شده است.



سرمایه گذاری 44 میلیارد دلاری در برنامه پنجم پتروشیمی

اولادی در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی طرح های پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه، توضیح داد: برای ساخت، تکمیل و راه اندازی 64 طرح پتروشیمی به حدود 31 میلیارد دلار در بخش ارزی و 130 هزار میلیارد ریال در مجموع بخش ریالی و در مجموع به 44 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

وی با اعلام اینکه برای تکمیل واحدهای پتروشیمی باقی مانده از برنامه چهار توسعه و برنامه پنجم در مجموع به 25 میلیارد دلار و 108 هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است، تصریح کرد: در مجموع برای تکمیل و راه اندازی این 64 طرح پتروشیمی باید 36 میلیارد دلار هزینه شود که در مقایسه با 44 میلیارد دلار تاکنون هشت میلیارد دلار از این منابع تامین و به پروژه ها تزریق شده است.

مدیر برنامه ریزی توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صندوق ذخیره ارزی، اوراق قرضه ریالی و ارزی، فاینانس های داخلی و خارجی و بودجه عمرانی دولت به عنوان مهمترین راهکارهای تامین منابع مالی طرح های پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و افزود: همچنین اخیرا توافقاتی با برخی از بانک های داخلی ( فاند انرژی) برای تامین منابع مالی واحدهای پتروشیمی انجام شده است.

جزئیات توافق نفتی 20 میلیارد دلاری با بانکها

وی با اعلام اینکه تاکنون تامین منابع مالی و فاینانس 21 طرح پتروشیمی به ارزش 6 میلیارد دلار به بانک ملی در حال نهایی شدن است، اظهار داشت: توافقی هم با بانک ملت به ارزش 4 میلیارد دلار برای تامین سرمایه مورد نیاز ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند انجام شده است.

اولادی از توافق 2 میلیارد دلاری با بانک پاسارگاد برای تامین اعتبار 4 پروژه پتروشیمی خبر داد و یادآور شد: تامین منابع مالی چهار طرح پتروشیمیایی به ارزش 3.5 میلیارد دلار به بانک توسعه صادرات واگذار شده است.

این مقام مسئول با اشاره به واگذاری تامین منابع مالی 2 پروژه پتروشیمی به ارزش یک میلیارد دلار به بانک سپه، بیان کرد: مذاکره با بانک های داخلی برای تامین منابع مالی 3 پروژه دیگر پتروشیمی در حال انجام است.