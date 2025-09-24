  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۴

پلیس چوپان بامی را از چنگ پلنگ گرسنه نجات داد

بجنورد- فرمانده انتظامی بام و صفی‌آباد گفت: مأموران پلیس با حضور به‌موقع چوپانی را که هدف حمله پلنگ قرار گرفته بود، از مرگ حتمی نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مهدی خانی صبح اظهار کرد: در پی تماس تلفنی یک چوپان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گرفتار شدن در چنگ یک قلاده پلنگ و درخواست کمک فوری، بلافاصله تیمی از مأموران پاسگاه بام به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با سرعت عمل و استفاده از ادوات فنی موفق شدند چوپان را از مرگ حتمی نجات دهند و گله گوسفندان وی را نیز بدون هیچ‌گونه آسیبی حفاظت کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد تصریح کرد: پلنگ گرسنه پس از مهار شرایط، سالم به زیستگاه طبیعی خود در کوهستان بازگردانده شد.

سرهنگ خانی در پایان با قدردانی از هوشیاری چوپان و تماس به‌موقع وی، بر لزوم توجه مردم به نکات ایمنی در حین حضور در مناطق کوهستانی و حیات‌وحش تأکید کرد.

