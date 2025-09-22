  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

کشف ۸ کیلوگرم مواد مخدر از خودروی عبوری در میامی؛ راننده دستگیر شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر از یک دستگاه خودروی سواری تیبا در محدوده این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا راننده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی شامگاه دوشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی میامی از اجرای طرح کنترل مبادی ورودی شهرستان برای پیشگیری از قاچاق خبر داد و ابراز داشت: در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این طرح‌ها با جدیت در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر انتقال مواد موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، افزود: محموله از استان مرکزی به سمت یکی از شهرهای استان خراسان شمالی در حال گذار بود.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه محور برای شناسایی و متوقف کردن خودرو مذکور تحت کنترل قرار گرفت، ابراز داشت: سرانجام خودرو تیبا رویت و از آن بازرسی شد.

موسوی از کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر در این سواری خبر داد و تصریح کرد: مواد به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود.

وی از دستگیری راننده خودرو تیبا خبر داد و افزود: در راستای برخورد با قاچاقیان و خرده فروشان مواد مخدر پرونده متهم تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد.

کد خبر 6598531

