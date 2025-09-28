تصادف سه خودرو در خراسان شمالی منجر به کشته شدن یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ پرویز رضایی‌نسب از تصادف شدید بین سه خودروی کامیونت ایسوزو، سمند و پژو ۲۰۷ خبر داد.

وی افزود: این تصادف که در کیلومتر ۲۰ محور آشخانه_چمن بید رخ داد به دلیل انحراف به چپ خودروی پژو ۲۰۷ و تغییر مسیر کامیونت اتفاق افتاده که منجر به فوت راننده ۲۰۷ و مجروح شدن رانندگان خودروهای سمند و ایسوزو شد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: با توجه به دو طرفه بودن این مسیر، هرگونه انحراف به چپ می‌تواند منجر به یک تصادف و به خطر افتادن جان شهروندان عزیز شود لذا از کلیه رانندگان عزیز می‌خواهیم تا نهایت دقت را در این مسیر داشته باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.