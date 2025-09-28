  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

تصادف سه خودرو در خراسان شمالی منجر به کشته شدن یک نفر شد

تصادف سه خودرو در خراسان شمالی منجر به کشته شدن یک نفر شد

بجنورد- معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی از تصادف شدید بین سه خودروی کامیونت ایسوزو، سمند و پژو ۲۰۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ پرویز رضایی‌نسب از تصادف شدید بین سه خودروی کامیونت ایسوزو، سمند و پژو ۲۰۷ خبر داد.

وی افزود: این تصادف که در کیلومتر ۲۰ محور آشخانه_چمن بید رخ داد به دلیل انحراف به چپ خودروی پژو ۲۰۷ و تغییر مسیر کامیونت اتفاق افتاده که منجر به فوت راننده ۲۰۷ و مجروح شدن رانندگان خودروهای سمند و ایسوزو شد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: با توجه به دو طرفه بودن این مسیر، هرگونه انحراف به چپ می‌تواند منجر به یک تصادف و به خطر افتادن جان شهروندان عزیز شود لذا از کلیه رانندگان عزیز می‌خواهیم تا نهایت دقت را در این مسیر داشته باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

کد خبر 6604298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها