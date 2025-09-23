۳ تبعه بیگانه غیرمجاز در جاجرم دستگیر شدند

سرهنگ علی طاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح کنترل اتباع بیگانه و با هدف ارتقای امنیت محلهمحور، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات جاجرم قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۳ تبعه بیگانه فاقد مدارک قانونی شدند که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و سپس از شهرستان طرد شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم با تأکید بر تداوم طرحهای پیشگیرانه و برخورد قاطع با اقامت غیرقانونی اتباع خارجی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.
