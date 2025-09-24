علیرضا سلیمی مدیر انتشارات سرو، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت نشر سرو در هفته دفاع مقدس گفت: نشر سرو وابسته به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در سه حوزه اصلی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت فعالیت می‌کند. در تمامی این زمینه‌ها تلاش دارد با توجه به موضوعات مختلف، تولیدات متنوعی ارائه دهد؛ از داستان و شعر گرفته تا آثار پژوهشی و کتاب‌های مخصوص کودکان و نوجوانان. هدف این مجموعه رسیدن به تولید میانگین یک کتاب در پنج روز است تا بتواند هر هفته یک کتاب منتشر کند.

وی افزود: چشم‌انداز نشر سرو، تولید ۶۰ تا ۱۰۰ عنوان کتاب تا پایان سال ۱۴۰۴ است و حتی تلاش می‌کند از این عدد فراتر برود. در نیمه اول امسال ۲۷ عنوان کتاب منتشر شد که در نمایشگاه کتاب عرضه شد و چهار عنوان از این آثار در همان نمایشگاه رونمایی شده‌اند. در مرحله دوم، در شهریورماه ۱۳ عنوان کتاب برای چاپ آماده شد و امید است تا پایان سال تعداد آثار منتشر شده به ۶۰ تا ۱۰۰ عنوان کتاب برسد.

مدیر انتشارات سرو گفت: در هفته دفاع مقدس دو عنوان کتاب پژوهشی رونمایی می‌شوند. اولین کتاب پژوهشی با عنوان «داستان لاله‌ها در حدیث غنچه‌ها» به ادبیات کودک و نوجوان و بررسی شاخص‌ها و استانداردهای شعر و داستان در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخته است. این کتاب امروز دوم مهر در موزه ملی انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: دومین کتابی که قرار است رونمایی کنیم ویژه زنان است. این کتاب با عنوان «یاران همیشه همراه» در روز بزرگداشت فرماندهان، ۷ مهرماه رونمایی خواهد شد. این پژوهش به نقش زنان در دفاع مقدس و جلوه‌های حضور آنها در جنگ هشت‌ساله اختصاص دارد.

سلیمی گفت: امروز دوم مهرماه، برنامه‌های مختلفی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود؛ از میز ناشران، که ناشران حوزه دفاع مقدس و به‌ویژه ناشران ارتش حضور دارند، تا کارگاه آموزشی مدیریت نشر. در این نشست‌ها، مسائل مربوط به مدیریت نوین نشر، ابزارها و فناوری‌های تازه مرتبط با صنعت نشر، و همچنین وضعیت بازار کتاب ایران و جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمامی این برنامه‌ها در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جریان دارد؛ از شب‌های خاطره‌گویی گرفته تا رایگان بودن بازدیدها برای عموم. ایستگاه رادیویی سرو نیز فعال است و مسابقات مختلف فرهنگی برگزار می‌شود. نشست‌های تخصصی نیز در ساعات صبح و عصر امروز برگزار خواهند شد.

مدیر انتشارات سرو گفت: از جمله دستاوردهای خاص امسال، مجموعه‌ای با عنوان «قصه پروانه‌ها» که تاکنون ۱۳ جلد از آن چاپ شده است. این مجموعه درباره زندگی شهیدان شاخص ویژه نوجوانان تولید شده است؛ خاص نه الزاماً مشهورترین شهدا، بلکه کسانی که سبک زندگی‌شان مناسب گروه سنی نوجوانان است. هدف تولید این مجموعه، ارائه زندگی‌نامه‌های الهام‌بخش برای نوجوانان بوده است. امسال قرار است ۲۰ جلد از این مجموعه منتشر شود که تاکنون ۱۳ جلد آن آماده شده است. اما در چشم انداز کلی ۳۳ عنوان این مجموعه برای چاپ آماده شده است.