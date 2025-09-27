«قرار همیشگی با فرزندان خمینی» در روایت فتح

مهدی محمدخانی مدیر انتشارات روایت فتح در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای این انتشارات در هفته دفاع مقدس گفت: انتشارات روایت فتح با تمرکز بر موضوعات ادبیات مقاومت و دفاع مقدس، از ناشران باسابقه و اثرگذار در این حوزه محسوب میشود و طی سالها فعالیت مستمر، جایگاهی ویژه در میان علاقهمندان این سبک ادبی دارد. امسال با برنامهریزی گسترده و متنوع، اقدام به اجرای طرحهای مختلف کردهایم که برخی از آنها به مرحله اجرا رسیده و تعدادی نیز در حال اجرا هستند.
وی افزود: یکی از این برنامهها، مراسم «قرار همیشگی با فرزندان خمینی» است که شامگاه پنجشنبه سوم مهرماه در گلزار شهدای اصفهان برگزار شد. در این مراسم چهار کتاب شامل «در بلندای هور»، «آبشت»، «پس از دیوار» و «کجایی» رونمایی شد. برگزاری این رویداد با همکاری مجموعه فرهنگی «قرار همیشگی»، مؤسسه امیر بیان و بنیاد شهید اصفهان بود.
مدیر انتشارات روایت فتح گفت: برنامه دیگری که در هفته دفاع مقدس برگزار شد، مراسم «هوای تازه» بود که در شب اول هفته دفاع مقدس، مصادف با ۳۱ شهریور در محل انتشارات روایت فتح برگزار شد و شامل دورهمی نویسندگان پیشکسوت برای بیان خاطراتشان بود. بخش دوم این برنامه به نوسازی فضاهای کاری، معرفی و رونمایی از سایت جدید انتشارات روایت فتح اختصاص داشت.
وی ادامه داد: در هفته دفاع مقدس، سه کتاب جدید منتشر کردیم. اولین کتاب با عنوان «حواسم هست»، زندگی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی را با قلم شیرین زارعپور روایت میکند. این اثر در چاپ نخست به صورت پیشفروش از طریق سایت انتشارات عرضه شد. کتاب دیگر «نرخ دل کندن» نام دارد که به زندگی سید مصطفی صادق پرداخته است و توسط محدثه سادات محسنیپور نوشته شده است. کتاب سوم، «زندگی رزمندگی»، تأملی تحلیلی برای شناسایی عرصههای نقشآفرینی است که به قلم امیرحسین شاپورزاده نگاشته شده است.
محمدخانی گفت: از ابتدای سال تاکنون، علاوه بر آثار ذکر شده، چهار کتاب جدید تولید و رونمایی شده و برای انتشار ۲۰ کتاب جدید تا پایان سال برنامهریزی کردهایم. در بخش تجدید چاپ نیز موفق به عرضه حدود ۶۰ عنوان از کتابهای پیشین به بازار نشر شدهایم.
وی افزود: شهدا محور وحدت جامعه هستند و پرداختن به زندگی آنها تأثیر بسزایی در تقویت این وحدت دارد. استقبال مردم از این آثار نقش مهمی در تداوم تولیدات در این حوزه داشته است. انتشارات روایت فتح نزدیک به ۲۸ سال است که با تمرکز بر تولید آثار مرتبط با شهدا و ایثارگران فعالیت میکند. این انتشارات، بدون وابستگی به حمایتهای مالی مستقیم، توانسته است بهصورت مستقل به سازندگی ادامه دهد. استقبال مخاطبان نشاندهنده علاقه نسل امروز به آشنایی با سبک زندگی شهدا بوده و این آثار همچون ستارههای راهنما برای جامعه امروز عمل میکنند.
مدیر انتشارات روایت فتح گفت: زندگی شهدای دفاع مقدس، الگویی ارزشمند از ایمان عملگرا محسوب میشود؛ همانطور که شهدای مدافع حرم نیز با سبک زندگی پیشرو خود نشان دادند که برخلاف زمانه خود حرکت میکردند. همین ویژگیها باعث شده مخاطبان همچنان مشتاق خواندن کتابهایی باشند که گوشههایی از زندگی این عزیزان را روایت میکنند.
