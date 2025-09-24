ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، درباره آمار اعمال قانون تخلفات ساکن در شش ماه اول سال توسط پلیس اعلام کرد: در این مدت حدود ۲۰۲ هزار فقره توقف در پیاده رو، ۱۰۷ هزار فقره توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی، ۱۵۰ هزار فقره توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، ۲۱۹ هزار فقره توقف در محل پارک ممنوع از جمله موارد تخلفات بوده هست. همچنین ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره توقف مطلقاً ممنوع، یک میلیون و ۴۸۴ هزار فقره سد معبر و یک میلیون و ۵۳۱ هزار فقره توقف دوبله نیز ثبت شده است.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در داخل پیاده روها اظهار داشت: توقف در داخل پیاده روها باعث تضییع حقوق شهروندی شده که علاوه بر جریمه منجر به انتقال وسیله نقلیه به پارکینگ می‌گردد.

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: توقف در حاشیه بزرگراه‌ها یکی از عوامل اصلی حوادثی است که منجر به فوت و مجروحیت‌های شدید رانندگان و سرنشینان می‌گردد.

وی تاکید کرد: در صورت توقفات اضطراری در حاشیه بزرگراه‌ها، حتماً قراردادن مثلث خطر (حداقل در فاصله ۷۰ متری) در عقب وسیله نقلیه، محل توقف خود را ایمن سازی نمایند.

همچنین در ادامه افزود: والدینی که فرزندان خود را با موتور سیکلت به مدرسه می‌رسانند؛ حتماً از کلاه ایمنی برای خود و فرزندانشان استفاده نمایند همچنین از توقفات غیر مجاز بویژه توقفات دوبله در جلوی مدارس اکیداً پرهیز نمایند؛ چراکه باعث بروز بی نظمی، اختلال در جریان ترافیک و کاهش ضریب ایمنی سایر دانش آموزان نیز می‌گردد.

وی همچنین به رانندگان سرویس مدارس توصیه نمود به هیچ عنوان خارج از ظرفیت وسیله نقلیه اقدام به جابه جایی دانش آموزان کنند.