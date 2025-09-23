به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و معلمان، از شکل‌گیری ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهرها و به ویژه تهران از نخستین ساعات صبح امروز خبر داد.

وی مسیرهایی چون آزادراه کرج-تهران، جاده و آزادراه ساوه-تهران و ورودی‌های جنوبی پایتخت را از نقاط پرترافیک نام برد و افزود: حجم بالای تردد باعث افزایش طول صف‌ها در تقاطع‌ها و بزرگراه‌ها شده و لازم است شهروندان زمان سفر خود را زودتر تنظیم کنند.

سرهنگ شیرانی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در معابر شهری، از رانندگان خواست تا حق تقدم عابران به ویژه دانش‌آموزان را رعایت کنند و با کاهش سرعت در معابر همجوار مدارس، مانع بروز حوادث احتمالی شوند. او تأکید کرد که آموزش به دانش‌آموزان کافی نیست و مسئولیت اصلی بر دوش رانندگانی است که باید در مواجهه با کودکان بیشترین احتیاط را به خرج دهند.

وی در رادیو گفت‌وگو درباره اقدامات پلیس برای بازگشایی مدارس گفت: نوسازی تابلوها، ایمن‌سازی حریم مدارس، نظارت بر صلاحیت رانندگان سرویس‌ها و استفاده از ظرفیت همیاران پلیس و داوطلبان فرهنگی از جمله تدابیر اتخاذشده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور همچنین از استقرار مأموران در مقابل مدارس، به‌ویژه در روزهای ابتدایی مهر، خبر داد و از والدین خواست خودروهای خود را قبل یا بعد از محدوده مدارس پارک کنند تا از ایجاد توقف‌های دوبله و گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

سرهنگ شیرانی در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم با همکاری مردم و رعایت قوانین، نخستین روز سال تحصیلی را به روزی ایمن، شاد و بدون حادثه برای دانش‌آموزان تبدیل کنیم.