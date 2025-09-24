به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حمید کمالی ضمن قدردانی از زحمات دبیران قرارگاهها، هدف اصلی این همایش را ارتقای توانمندیهای فردی و اجتماعی فعالان عنوان کرد و دستیابی به «محله اسلامی» را مأموریت جدی این مجموعه دانست.
وی با اشاره به نقش مهم قرارگاههای تحول محلات در زندگی روزمره مردم گفت: قرارگاههای محله باید محور همبستگی باشند؛ جایی که مردم بتوانند با اعتماد، مشکلات و دغدغههای خود را بیان کنند و راهحلهای عملی دریافت کنند.
سرهنگ کمالی تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف دبیران قرارگاهها، ایجاد فضای همدلی و صمیمیت در سطح محلات و تبدیل مساجد به کانون اصلی فعالیتهای اجتماعی است.
او افزود: اگر مساجد رونق پیدا کنند، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد و فضای محلات به سمت آرامش و همگرایی پیش خواهد رفت.
وی همچنین پرهیز از موازیکاری و تمرکز بر همکاری جمعی را یکی از راهکارهای مهم برای پیشبرد اهداف محله اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که با بهرهگیری از ظرفیت مردمی، اقدامات فرهنگی، اجتماعی و جهادی در محلات نظاممند و هدفمند اجرا شود تا هم محلات آبادتر شوند و هم روحیه امید و نشاط در میان خانوادهها تقویت شود.
