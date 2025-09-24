به گزارش خبرنگار مهر، سید سامر معصومی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از موارد و معیارها در قوه قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

رئیس دادگستری تنگستان تصریح کرد: یکی از مواردی که در سند تحول و تعالی قوه قضائی بیان شده این است که صلح و سازش باید مردمی شود.

وی بر لزوم گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه تاکید کرد و افزود: افراد مستعد، معتمد و صلح یار در جهت صلح و سازش بیش از پیش تلاش کنند.

معصومی با اشاره به اینکه هر خانه صلح و سازش باید یک مرکز گسترش صلح و آرامش میان مردم باشد اضافه کرد: یکی از اهداف مهم تشکیل خانه‌های صلح و سازش این است که بدون رسیدگی و مراجعه به دادگستری مشکلات و دعاوی مردم حل شود.

رئیس دادگستری تنگستان با اشاره به اینکه در راستای ایجاد صلح و سازش گام‌های خوبی در شهرستان صورت گرفته یاد آور شد: برای ۱۲۵ نفر از معتمدین، مستعد و صلح یاران تنگستان حکم صادر شده است.

وی خواستار همکاری و همراهی افراد صلح یار، مستعد و معتمدین با دادگستری جهت مشارکت در حل مشکلات دعاوی مردم شد.

معصومی با اشاره به اینکه سه خانه صلح و سازش در تنگستان فعال است افزود: در شهرستان تلاش و کوشش فراوان صورت گرفته تا با تشکیل خانه صلح و سازش، جهت عدم مراجعه مردم به دادگستری اقداماتی صورت گیرد.

رئیس دادگستری تنگستان اضافه کرد: یکی از مواردی که موجب عدم اطاله دادرسی می‌شود و اینکه مراجعه به دادگستری کمتر صورت گیرد و موجب کاهش حجم پرونده‌ها و مردم هزینه کمتری متقبل شوند موضوع خانه صلح یاران است.