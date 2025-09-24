فرمانده سپاه بیجار: سه پنل خورشیدی در بیجار نصب شد

سرهنگ پاسدار حسین رجبپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس سه پنل خورشیدی در شهر توپ آغاج و شهرستان بیجار نصب و راهاندازی شد.
وی افزود: این پروژه با حمایت مالی بسیج سازندگی سپاه بیجار و با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای هر پنل، در مجموع چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.
فرمانده سپاه بیجار تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، کاهش هزینههای برق مصرفی و افزایش دسترسی به انرژی در مناطق روستایی و محروم شهرستان است.
رجبپور خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پنلها میتواند ضمن کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، زمینه خودکفایی انرژی و توسعه پایدار در مناطق هدف را فراهم کند.
