  1. استانها
  2. کردستان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

فرمانده سپاه بیجار: سه پنل خورشیدی در بیجار نصب شد

فرمانده سپاه بیجار: سه پنل خورشیدی در بیجار نصب شد

بیجار – فرمانده سپاه بیجار گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، سه پنل خورشیدی با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی بسیج سازندگی در شهرستان بیجار به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ پاسدار حسین رجب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس سه پنل خورشیدی در شهر توپ آغاج و شهرستان بیجار نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این پروژه با حمایت مالی بسیج سازندگی سپاه بیجار و با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای هر پنل، در مجموع چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

فرمانده سپاه بیجار تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، کاهش هزینه‌های برق مصرفی و افزایش دسترسی به انرژی در مناطق روستایی و محروم شهرستان است.

رجب‌پور خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پنل‌ها می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، زمینه خودکفایی انرژی و توسعه پایدار در مناطق هدف را فراهم کند.

کد خبر 6600187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها