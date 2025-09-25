به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (پنجشنبه، ۳ مهر) با حضور محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، روند پیشرفت فیزیکی نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی دمیرگران در استان قم مورد بررسی قرار گرفت.
طرزطلب با اشاره به ظرفیت بالای استان قم برای توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: امیدواریم با تلاش مسئولان و پیمانکاران، تا پایان امسال و پیک سال آینده بخش قابل توجهی از ظرفیت جدید نیروگاههای خورشیدی این استان وارد مدار شود.
وی افزود: پیشبینی میشود نیروگاه خورشیدی دمیرگران قم با ظرفیت ۳ مگاوات حداکثر تا دو هفته آینده به بهرهبرداری برسد.
رئیس ساتبا همچنین از آغاز ساخت چهار نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت هر کدام ۳ مگاوات خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بهرهبرداری از این نیروگاهها برای ماههای دی و بهمنماه هدفگذاری شده است. همچنین در بخشهای دیگری از استان قم نیز با همکاری شرکت توزیع برق، سرمایهگذاران بخش خصوصی و منابع صندوق توسعه ملی، پیمانکاران در حال اجرای طرحهای نیروگاهی هستند.
معاون وزیر نیرو با اشاره به رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: با دستور مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی مجاز به ورود و سرمایهگذاری در این بخش شده است.
طرزطلب با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان شهریور از مرز ۲۳۵۰ مگاوات عبور کرده است، اظهار کرد: در دولت چهاردهم به اندازه کل ظرفیت ایجادشده طی ۲۰ سال گذشته، نیروگاه تجدیدپذیر جدید احداث شده است.
تحقق ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه هفتم قطعی است
وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق اهداف برنامه هفتم توسعه، باید ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور ایجاد شود و با حمایتهای دولت و مشارکت گسترده بخش خصوصی، دستیابی به این هدف قطعی خواهد بود.
نظر شما