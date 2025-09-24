  1. استانها
شهدا تجسم ایثار هستند؛ نقش ویژه جهاد تبیین در روزگار کنونی

شاهرود- پژوهشگر و راوی دفاع مقدس با بیان اینکه شهدا تجسم ایثار هستند، گفت: یاد شهدا زنگار را از دل انسان می‌زداید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلالی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس در سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، یاد شهدا را کیمیای نجاتبخش توصیف کرد و بیان داشت: توسل به شهدا و توجه به فرهنگ شهدا و سیره آنان دل‌های انسان را صیقل می‌زند و زنگارها پاک می‌کند.

وی با بیان اینکه دل انسان مانند ظرفی است که بعد از مدتی استفاده نگار می‌بندد و نیاز به سفید کردن دارد، افزود: فرهنگ شهدا ه مثابه کیمیای نجاتبخش دل‌های انسان را طلایی می‌کند و باید قدردان این شهدا باشیم.

پژوهشگر حوزه دفاع مقدس با بیان اینکه شهدا جان خودشان را در مسیری که مبتنی بر مسیر سیدالشهدا علیه السلام و اهل بیت بود فدا کردند، گفت: مسیر شهدا انسان را زلال کرده و در مسیر اهل بیت (ع) قرار می‌دهد.

جلالی با بیان اینکه شهدا به برگزاری یادواره‌ها نیاز ندارند بلکه این ما هستیم که نیاز داریم هر از گاهی یاد آنها باشیم و ذکر آنها را بگوییم، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند کتاب‌ها و آثار شهدا را باید مطالعه کرد زیرا این آثار راهساز زندگی ساز و مکتب ساز هستند.

وی با بیان اینکه خواندن خاطرات و سیره شهدا و شنیدن کرامات شهدا در زندگی روزمره همه ما اثرگذار است افزود: کسی که با شهدا عجین می‌شود سبک زندگی او هم شهدایی خواهد شد و این تاثیر شهدا بر زندگی ما است لذا ما برای فرهنگ سازی بتدا باید از خودمان شروع کنیم و چه بهتر که این آغاز از کتاب‌ها و روایات و خاطرات شهدا باشد.

این راوی دفاع مقدس با بیان اینکه پزشکان و جامعه درمانی مرجعیت اجتماعی دارد و در نتیجه همواره زیر ذره بین است گفت: اگر توجه به سیره شهدا مطالعه کتاب‌های آنها برای اقشار مختلف مستحب و قابل توصیه است برای اقشار تأثیرگذار و نخبگان جامعه یک واجب به شمار می‌آید.

جلالی با ذکر خاطره‌ای از شهدای جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در این جنگ شش پزشک به شهادت رسیدند که یکی از آنها شهید خانم دکتر زهره رسولی است شهیدی که منزلش به صورت غیر مستقیم هدف قرار گرفت و خودش همسرش و فرزند دو ماهه ایشان همگی به شهادت رسیدند.

وی همچین افزود: پدر این شهید بزرگوار روایت می‌کند که وقتی ایشان را با جراحت و سوختگی شدید در داخل آمبولانس قرار دادند هنوز زنده بودند و آن زمان اولین جمله‌ای که به پدرشان بیان کردند این بود که به منشی من بگویید به بیماران اطلاع بدهد که امروز دکتر نمی‌آید تا بیماران معطل نشوند و این تجسم ایثار و فداکاری در بین کادر درمان و شهدای این عرصه است لذا باید گفت که تبیین این رشادت‌ها یکی از ضرورت‌های روزگار امروز ما است تا همه از این ظرفیت‌ها مطلع شوند

