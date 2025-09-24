پوشش بیش از ۱۱ هزار نفر با ظرفیت ۴۰ لیتر در ثانیه در طرح سد کلان ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر صبح چهارشنبه در نشست بررسی پروژه‌های جهاد آبرسانی شهرستان ملایر اظهار کرد: در حال حاضر تنها در بخش فاضلاب این شهرستان، ۶۰ میلیارد تومان قرارداد فعال داریم و مطالعات لازم برای آبرسانی به روستاهای مجتمع سد کلان نیز به پایان رسیده است.

وی افزود: دو پیمانکار شبکه فاضلاب شهر ملایر را به طول ۲۰ کیلومتر در دست اجرا دارند و قرارداد سوم برای احداث ۱۰ کیلومتر دیگر آماده شده است.

بختیاری‌فر ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، روستاهای تحت پوشش سد کلان در قالب قرارداد دوم جهاد آبرسانی قرار گرفتند که در مجموع ۳۷ روستای این مجتمع و ۳۲ روستای دیگر در شهرستان ملایر از این طرح برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل آبفای همدان با اشاره به اولویت‌بندی اجرای طرح در مجتمع سد کلان گفت: مرحله نخست این پروژه با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد تومان امروز آغاز شد که نیمی از آن توسط شرکت آبفا و نیمی دیگر با همکاری نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این مجتمع بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار می‌دهد و ظرفیت بهره‌برداری آن ۴۰ لیتر در ثانیه است.

بختیاری‌فر تصریح کرد: اجرای کامل پروژه در سه فاز برنامه‌ریزی شده و نیازمند تأمین بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار خواهد بود.