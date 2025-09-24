به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با حضور خبرنگاران گفت: علت اینکه نتایج ارشد دیر اعلام شد تأخیر در برگزاری آزمونهای کارشناسی بود. همچنین نفرات اول هر دوره میتوانند بدون کنکور رشتهمحل خود را انتخاب کنند. به دلیل اینکه امتحانات از خرداد و تیر موکول به شهریور شد، اعلام نتایج معدل اولیها هم به تاخیر افتاد و اعلام نتایج ارشد متاسفانه به نیمه دوم یا شاید نیمه سوم مهرماه موکول شد.
ویافزود: اگر مشکلی در زمینه مشمولیت پیش بیاد حتماً ما سازمان نظام وظیفه را کمک و قانع میکنیم و دانشجویان نگران نباشند.
در حال تکمیل
نظر شما