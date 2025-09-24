روایت یک عشق قدیمی در «آمدی با رفتنت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «آمدی با رفتنت» به نویسندگی و کارگردانی حسام شیردل و تهیه‌کنندگی اردشیر مرتاض هجری پس از سه روز فیلمبرداری در تهران به مرحله تدوین و صداگذاری رسید.

این پروژه با بازی سحر باقرآبادی، حجت مرتاض هجری، مهدی شفیعی، بیتا سپهرپور، رادمان لطفی، تامیا طوسی، رویا بهزادی، فریبرز رحیمیان و سعید میرزایی با استفاده از تکنیک سکانس‌ پلان فیلمبرداری شده است.

این فیلم کوتاه هم‌اکنون در مرحله تدوین و صداگذاری قرار دارد.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «آمدی با رفتنت» آمده است: «دختری که با دیدن دوباره عشق گذشته‌اش در زمانه‌ زندگی‌اش گم می‌شود.»

فهرست دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از دستیار کارگردان: حمید مقدسی و مهدی رمیار، آهنگساز و صداگذار: حجت مرتاض هجری، برنامه ریز و منشی صحنه: صفیه سعیدی، مدیر فیلمبرداری: امیر حسین ارقبائی، طراح صحنه و لباس: حسام شیردل، مدیر صدابرداری: آرشام بیستونی، طراح گریم: اکبر امیری، تدوین: رضا محبی، طراح لوگو و پوستر: حسام شیردل، مدیر تولید: اردشیر مرتاض هجری، مدیر تدارکات: رسول‌ عابدی، فیلمبردار پشت صحنه: فرید حسینی نظری، عکاس و مشاور رسانه‌ای پروژه: سمیرا اسدیان.