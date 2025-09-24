  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

فیلم اصغر فرهادی کلید خورد؛ کاترین دونو و ایزابل هوپر جلوی دوربین

فیلمبرداری «داستان‌های موازی» به کارگردانی اصغر فرهادی در پاریس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «داستان های موازی» (Parallel Tales) دهمین ساخته اصغر فرهادی ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر) در پاریس آغاز شد.

ایزابل هوپر، ونسان‌ کسل، ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و کاترین دونو بازیگران سینمای فرانسه، بازیگران اصلی «داستان های موازی» هستند که فیلمبرداری آن سه ماه ادامه خواهد داشت.

تاکنون ایزابل هوپر، آدام بئسا و کاترین دونو مقابل دوربین فرهادی رفته‌اند.

فیلم اصغر فرهادی کلید خورد؛ کاترین دونو و ایزابل هوپر جلوی دوربین

هایده صفی‌یاری تدوین «داستان‌های موازی» را بر عهده دارد.

کمپانی فرانسوی ممنتو (Memento Production) و کمپانی آمریکایی آنانیموس کانتنت (Anonymous Content) به همراه اصغر فرهادی تهیه‌کنندگان «داستان‌های موازی» خواهند بود.

آخرین ساخته فرهادی محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک است.

کد خبر 6600657
ندا زنگینه

