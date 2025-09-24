به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلیل موسوی در واکنش به اخبار منتشر شده درباره فروش امتیاز تیم فرش‌آرا به استقلال تهران اظهار کرد: فرش‌آرا یک برند صرف نیست، بلکه هویت فوتسال ایران است و قطعاً در لیگ دسته اول کشور حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضویبا بیان اینکه هدف‌گذاری‌ها برای حضور این تیم به عنوان یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر انجام شده است، افزود: هرچند نامه‌ای از سوی هیات‌مدیره شرکت فرش‌آرا مبنی بر عدم تمایل به تیمداری و درخواست فروش امتیاز به استقلال تهران به هیات ارسال شده بود، اما طی روزهای اخیر جلسات متعددی برگزار شد که خروجی آن مثبت و به سود فوتسال خراسان بوده است.

وی ادامه داد: چهار نماینده در استان داریم. اتحاد در سرخس، مسیر خاص خود را دارد و نشان داده که بر استفاده از ظرفیت‌های شریتان تخصص دارد. حضور سه تیم از مشهد در لیگ دسته اول باعث تقسیم ظرفیت ثابت فوتسال استان و کاهش تمرکز می‌شود و عملاً خروجی مشخصی نخواهد داشت. اگرچه اعتقاد دارم تیپ ۳۷۷ با توجه به شرایط استفاده از ظرفیت سرباز، همین حالا یک تیم با شخصیت و مدعی است. با اینحال بدنبال ایجاد تمرکز و تداوم حضور فرش‌آرا در فوتسال ایران هستیم.

موسوی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم فرش‌آرا فقط یک نام نیست، بلکه یک هویت است. همه تلاش ما برای حفظ این هویت و ادامه مسیر آن در فوتسال ایران خواهد بود. مطمئناً تصمیمات نهایی در راستای خواسته هواداران که داشتن یک تیم مدعی است، اتخاذ شده و اخبار تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.