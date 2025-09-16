بلاتکلیفی ۵ ساله هیئت فوتبال شهرستان فیروزه

کیهان خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فوتبال به عنوان ورزش اول کشور می‌تواند نقش مهمی در نشاط اجتماعی و پرورش استعدادهای جوانان داشته باشد اما متأسفانه در شهرستان فیروزه این ظرفیت سال‌هاست که به دلیل بلاتکلیفی مدیریتی نادیده گرفته شده است.

عضو شورای اسلامی شهرستان فیروزه افزود: بیش از پنج سال است که هیئت فوتبال فیروزه عملاً بدون مدیریت رسمی و حکم قانونی رها شده و این موضوع موجب عقب‌ماندگی جدی در حوزه برنامه‌ریزی، برگزاری مسابقات و استعدادیابی در سطح شهرستان شده است.

وی بیان کرد: فردی برای ریاست این هیئت معرفی شده اما با گذشت سال‌ها هنوز حکم او از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر نشده است. این پرسش جدی مردم و جامعه ورزشی فیروزه است که چه مانعی در مسیر قانونی شدن مدیریت هیئت وجود دارد و چرا اراده‌ای برای حل این موضوع دیده نمی‌شود؟

خجسته بیان کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و همچنین فدراسیون فوتبال باید شفاف توضیح دهند که دلیل این تعلل چیست و چه زمانی قرار است تکلیف فوتبال فیروزه مشخص شود.

عضو شورای اسلامی شهرستان فیروزه تصریح کرد: امروز دیگر سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان پذیرفتنی نیست؛ جوانان و ورزشکاران فیروزه از این بی‌برنامگی آسیب دیده‌اند و انتظار دارند هر چه سریع‌تر هیئت فوتبال شهرستان از حالت بلاتکلیف خارج شود.

وی گفت: فوتبال فیروزه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، حمایت جدی و مدیریتی توانمند است و ادامه این وضعیت به معنای از دست رفتن فرصت‌های بیشتر برای ورزشکاران خواهد بود.