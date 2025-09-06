به گزارش خبرگزاری مهر، امیر زارعی در حاشیه مسابقات جایزه بزرگ هزار امتیازی آقایان با اشاره به اهمیت میزبانی مشهد در رقابت‌های کشوری اظهار کرد: برگزاری مسابقات در مشهد باید برای استان آورده داشته باشد که علاوه بر بُعد ورزشی، آورده‌های متعددی برای استان دارد؛ از جمله الگوبرداری ورزشکاران نوجوان از ملی‌پوشان، جذب حامیان مالی و همچنین بهره‌مندی استان از زیرساخت‌های موجود در رشته‌هایی مثل تنیس. ضمن اینکه استان باید در رشته‌هایی میزبان باشد که حرفی برای گفتن داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی کشور تمایل دارند مسابقات خود را در مشهد برگزار کنند، چراکه این شهر علاوه بر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، ظرفیت گردشگری، تفریحی و ورزشی بالایی دارد. تجربه نشان داده است که حضور تیم‌ها در مسابقات مشهد بیشتر از تهران بوده و این امر فرصت ارزشمندی برای ورزش استان فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه هماهنگی میان هیئت‌ها و اداره‌کل برای میزبانی مسابقات ضروری است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته برخی هیئت‌ها بدون هماهنگی اقدام به برگزاری مسابقات کرده‌اند. ما تأکید داریم که تمامی برنامه‌ها باید با هماهنگی اداره‌کل و فدراسیون‌ها انجام شود تا میزبانی‌ها آبرومندانه و در شأن استان برگزار شود.

زارعی درباره میزبانی احتمالی مشهد در رقابت‌های آسیایی استقلال نیز گفت: تا کنون پیشنهادی رسمی ارائه نشده است. طبیعتاً برای برگزاری چنین رقابت‌هایی باید شورای تأمین و استانداری نظر بدهند و همچنین نمایندگان AFC امکانات استان مانند زمین، هتلینگ و ترانسفر را تأیید کنند، اگر نظر استان موافق باشد ما نیز کمک می‌کنیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به وضعیت تیم‌های لیگ برتر استان خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر نمایندگان خراسان رضوی در لیگ‌های برتر کاهش یافته‌اند و در سال ۱۴۰۳ آخرین تیم حاضر در لیگ برتر یعنی فرش‌آرا نیز سقوط کرد. امیدواریم با حمایت‌های استاندار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، دوباره نمایندگانی در لیگ‌های برتر کشور داشته باشیم.

وی همچنین در خصوص تشکیل کنسرسیوم ورزشی در استان گفت: با همکاری چند شرکت بزرگ مانند فولاد نیشابور، سنگ‌آهن خواف و ایران‌خودرو، باشگاه ورزشی جدیدی در حال شکل‌گیری است. این باشگاه با هدف حمایت از رشته‌های دارای ظرفیت قهرمانی همچون کشتی، دوچرخه‌سواری و رشته‌های رزمی فعالیت خواهد کرد و برنامه‌ریزی شده تا از سال ۱۴۰۵ تیم‌های قدرتمندی از استان در لیگ‌های برتر حضور یابند.