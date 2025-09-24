  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

گرشا رضایی برای «یوز» خواند، انتشار قطعه «ایران»

همزمان با آغاز اکران انیمیشن سینمایی «یوز» تیزر جدید این اثر با صدای گرشا رضایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، از قطعه «ایران» با صدای گرشا رضایی و با ترانه‌ای از یاحا کاشانی رونمایی شد.

گرشا رضایی در همکاری با انیمیشن سینمایی «یوز»، ۲ قطعه برای این اثر در وصف «مادر» و «ایران» خوانده است که در اثر به کار گرفته شده و به زودی نسخه کامل آن منتشر می‌شود.

دیگر عوامل سازنده این قطعه عبارتند از آهنگساز و تنظیم‌کننده: گرشا رضایی، مدیریت هنری و تهیه‌کننده: یاحا کاشانی، میکس و مستر: گرشا رضایی و سالار حقیر، صدابردار و نوازنده پرکاشن: امین طارم باشی، گیتار آکوستیک، گیتار الکتریک، باس و سینتی سایزر: گرشا رضایی و مدیر تولید: حسن رضایی.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا است که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد و از امروز ۲ مهر توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.

ساخت تیزر برعهده امید میرزایی بوده است.

آروین موذن زاده

