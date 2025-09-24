گرشا رضایی برای «یوز» خواند، انتشار قطعه «ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز اکران انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، از قطعه «ایران» با صدای گرشا رضایی و با ترانه‌ای از یاحا کاشانی رونمایی شد.

گرشا رضایی در همکاری با انیمیشن سینمایی «یوز»، ۲ قطعه برای این اثر در وصف «مادر» و «ایران» خوانده است که در اثر به کار گرفته شده و به زودی نسخه کامل آن منتشر می‌شود.

دیگر عوامل سازنده این قطعه عبارتند از آهنگساز و تنظیم‌کننده: گرشا رضایی، مدیریت هنری و تهیه‌کننده: یاحا کاشانی، میکس و مستر: گرشا رضایی و سالار حقیر، صدابردار و نوازنده پرکاشن: امین طارم باشی، گیتار آکوستیک، گیتار الکتریک، باس و سینتی سایزر: گرشا رضایی و مدیر تولید: حسن رضایی.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا است که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد و از امروز ۲ مهر توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.

ساخت تیزر برعهده امید میرزایی بوده است.