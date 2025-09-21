«یوز» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در فاصله سه روز مانده تا اکران عمومی، پوستر انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه با طرحی از سیروان مهدوی رونمایی شد.

این انیمیشن ماجراجویانه از چهارشنبه ۲ مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ توسط پخش بهمن سبز اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.

قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود.

حامد عزیزی مدیر دوبلاژ این اثر است و نصرالله مدقالچی، ناصر ممدوح، رزیتا یاراحمدی، فرزاد حسنی، مهدی ثانیخانی، سامان مظلومی، مهدی امینی، آرزو روشناس، سارا جواهری، مریم جلینی، همایون میرعبدالهی، سورنا حدادی، معصومه ریاحی، حامد عزیزی صداپیشگان «یوز» هستند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از تهیه کننده ارشد: امیررضا مافی، مجری طرح: رایحه طاوولی، ناظر کیفی: پویا افضلی، سرپرست انیمیت: سیدامین جعفری، موسیقی: افشین عزیزی (با همراهی ارکستر سمفونیک پراگ)، طراح کاراکتر و محیط: محمود احمدی، سرپرست جلوه‌های ویژه: سیدمحمدحسین احدی، صدا برداری، طراحی صدا و صداگذاری: حسین مطمئن‌زاده، استوری بورد: امین قرایی، سرپرست ریگینگ: مصیب عباسی، سرپرست تکسچرینگ: علی متصدی، سرپرست مدلسازی محیط: علی آرمین، مدلسازی کاراکتر: حمید میرطهماسب، مشاور محتوایی: فرزانه فخریان، مدیر تبلیغات: زهرا دمزآبادی و مدیر روابط عمومی: سپیده شریعت رضوی و محصول مرکز انیمیشن سوره با حمایت بانک صادرات ایران.