کمک «یوز» به پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مراسم اکران خصوصی انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه، ویژه فعالان محیط زیست و تجلیل از عوامل این اثر توسط سازمان حفاظت محیط زیست، دوشنبه شب هفتم مهر ۱۴۰۴ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
پیش از نمایش این اثر، مرتضی پرنیان که اجرای این مراسم را برعهده داشت، به موضوع اصلی انیمیشن «یوز» اشاره کرد و گفت: این اثر ماجراجویانه با کیفیت بصری بالا و محوریت خانواده تاکید بر هویت و اصالت ایرانی دارد.
سپس امیررضا مافی تهیهکننده ارشد انیمیشن سینمایی «یوز» و مدیر مرکز انیمیشن سوره به دعوت مجری روی صحنه آمد و ضمن خیرمقدم به حضار بیان کرد: ما تصمیمی در سازمان سینمایی سوره گرفتیم که بخشی از درآمد فروش فیلم سینمایی «یوز» را به پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در محیط زیست اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: میدانم که همه ما در عرصههایی تلاش میکنیم و در قبال عرق ملی وظایفی داریم. وظیفه ما هم این است که نشانههای ملی را مداوم به کودکان این سرزمین یادآوری کنیم. یکی از مهمترین نشانههای ما یوز است که دغدغه جامعه و یک نماد با ثبات و فارغ از هر سلیقهای برای مردم محبوب است.
مدیر مرکز انیمیشن سوره درباره دلیل ساخت انیمیشن سینمایی «یوز» گفت: این اثر به این دلیل ساخته شد تا به نسلهای آینده بگوید که ما حول مفاهیم اساسی گردهم آمدیم. امروز نماد این پویانمایی به خانواده بازمیگردد، خانواده به عنوان مهمترین رکن، جامعه ایرانی را پاس میدارد. امیدوارم این فیلم آغازگر مسیری باشد که از شخصیت یوز ساخته شد.
در ادامه این مراسم، محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان محیط زیست بیان کرد: خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. از همه کسانی که برای انیمیشن «یوز» زحمت کشیدند، اعم از تهیهکنندگان، کارگردان، صداپیشگان، دوستان ما در مرکز انیمیشن سوره، حوزه هنری و دیگر دوستانی که در این مدت تلاش کردند تا این اثر به اکران برسد، تشکر میکنم.
وی تاکید کرد: یوز فقط یک گونه نیست بلکه نمادی از گونههای حیات وحش ایران بزرگ است. شاید اگر در کودکی از ما میپرسیدند که چه گونههای جانوری را میشناسید اسامی گونههای غیرایرانی را نام میبردیم. ما از فیل، زرافه، شیر و دیگرگونهها اطلاعات خوبی داشتیم و دیده بودیم اما گونههای ایرانی را کمتر میشناختیم. لذا یکی از کارهایی که باید انجام میشد و همچنان باید روی آن تمرکز کرد، صحبت درباره این گونههای جانوری در عرصه هنر به ویژه انیمیشن است.
بازگیر در پاسخ به این پرسش که چرا یوز حائز اهمیت است، گفت: چون یوز یکی از گونههای چتر است و اگر از بین برود کنترل جمعیت دیگرگونهها در محیط زیست از بین میرود و جمعیت دیگرگونهها به هم میریزد و باعث افزایش بیماری میشود. امروز عزیزانی در این جمع هستند که زندگی خود را برای حفظ این گونه محیطزیستی گذاشتهاند، دکتر انتظامی قریب به ۳۰ سال است که روی پروژه یوز کار میکند. حال سوال اینجاست چرا این شرایط پیش آمده است؟ زیرا سرزمینی که یوز در آن زندگی میکند، تکه تکه شده است. بخشهایی را ما جاده و خانه ساختیم و تصرف کردیم. لذا یوز نمیتواند در پهنه زیستگاه خود به خوبی زندگی کند. ما تمام توان خود را برای حفظ میراث تاریخی کشورمان گذاشتهایم.
سپس در ادامه این مراسم محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان محیط زیست، باقر نظامی مشاور معاون محیط زیست طبیعی و مدیر پروژه یوز و احسان اوگی رئیس اداره توانمندسازی و مشارکتهای محیط زیست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از عوامل انیمیشن سینمایی «یوز» از جمله رضا ارژنگی نویسنده و کارگردان، احسان کاوه تهیهکننده و امیررضا مافی تهیهکننده ارشد این انیمیشن تجلیل کردند.
احسان کاوه تهیهکننده «یوز» در سخنانی کوتاه بیان کرد: از اینکه در جمع شما هستم، خوشحالم و این جایزه برای من بسیار ارزشمند است ما برای هر چیزی که داریم، ارزش قائلیم اما گاهی چون از چیزی بسیار داریم، حواسمان کمتر به آن است و وقتی در حال از دست دادن آن هستیم، نگرانش میشویم. امیدوارم قدر داشتههایمان را بدانیم.
رضا ارژنگی نویسنده و کارگردان اثر نیز عنوان کرد: از دو سال و نیم پیش پروژه «یوز» کلید خورد و تا ۲۰ روز پیش کارهای نهایی آن در حال انجام بود. امیدوارم از فیلم خوشتان بیاید و دوست دارم بگویم که همواره به ایرانی بودن خود افتخار کنید.
در پایان این مراسم، دانشآموزان مدرسه سوده تابلویی با تصویر آهو به امیررضا مافی تهیهکننده ارشد انیمیشن سینمایی «یوز» اهدا کردند.
انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، قصه یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن میشود و از ۲ مهر ماه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.
نظر شما