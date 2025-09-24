به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد امروز (چهارشنبه‌، دوم مهر) در آئین بهره‌برداری از واحد نمک‌زدایی سیار میدان چشمه‌خوش در ایلام یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشت و اظهار کرد: ایلام روزگاری صحنه جنگ و ایثار بود و امروز با دستان توانمند شما شاهد سازندگی و بالندگی است. همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی صنعت نفت لحظه‌ای از حرکت بازنایستاد، امروز نیز در برابر فشارها و تحریم‌ها مسیر توسعه را با قدرت ادامه می‌دهیم.

وی با اشاره به تجربه صنعت نفت در دوران دفاع مقدس افزود: در آن سال‌ها بیش از ۲ هزار بار نقاط صادراتی و بیش از ۳۰۰ بار تأسیسات نفتی جنوب هدف بمباران قرار گرفت، اما تولید و صادرات نفت هرگز متوقف نشد. امروز نیز با وجود تحریم‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت در سراسر کشور با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: دو مأموریت اصلی این شرکت جمع‌آوری گازهای همراه و افزایش تولید نفت است.

بورد انتقال فناوری را از مزیت‌های مهم پروژه‌های نفتی برشمرد و اظهار کرد: برای نخستین بار فناوری‌های نوین فرآورش و نمک‌زدایی در این منطقه اجرا شده است. با بررسی نتایج این پروژه‌ها، استفاده از این فناوری‌ها در سایر میدان‌ها استفاده می‌شود.

وی به جوامع پیرامونی صنعت نفت اشاره و افزود: مطالعه جامعی در سطح استان ایلام با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در دست اجراست تا مدل پایداری از ارتباط صنعت نفت با جامعه محلی طراحی شود. اعتقاد داریم باید رابطه‌ای پایدار و هم‌افزا میان صنعت نفت و جامعه پیرامونی ایجاد شود.

معاون وزیر نفت همچنین بر ضرورت تقویت پیمانکاران محلی تأکید کرد و گفت: شرکت‌های پیمانکاری بومی باید نقش پررنگ‌تری در اجرای پروژه‌ها داشته باشند تا هم ارزش افزوده برای استان ایجاد و هم زمینه اشتغال و مشارکت محلی تقویت شود.

بورد در پایان تأکید کرد: شرکت ملی نفت ایران مصمم است با وجود فشارها و تحریم‌های خارجی، کشور را به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل کند و چراغ اقتصاد ملی را روشن نگه دارد.