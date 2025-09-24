به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم مستند «بیآفتاب» ساخته کریس مارکر کارگردان، عکاس، شاعر و نویسنده فقید فرانسوی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
این مستند محصول ۱۹۸۳ فرانسه، در قالب صد و دهمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران میشود و مازیار فکریارشاد منتقد سینما درباره آن صحبت خواهد کرد.
مستند «بی آفتاب» درباره یک زن است که افکار یک مسافر جهانگرد را روایت و مراقبههایی را در مورد زمان و حافظه بیان میکند. کریس مارکر برای ساخت این اثر از حضور بازیگرانی چون آریل دومبال، کیم نواک و الکساندرا استوارت بهره برد، ضمن آنکه چهار نفر نسخههای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ژاپنی اثر را روایت کردند.
فیلم مستند ۱۰۰ دقیقهای «بیآفتاب»، ساعت ۱۸ یکشنبه ۶ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.
علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
