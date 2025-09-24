  1. هنر
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

نمایش «بی‌آفتاب» در خانه هنرمندان ایران

مستند «بی‌آفتاب» به کارگردانی کریس مارکر در خانه هنرمندان ایران اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم مستند «بی‌آفتاب» ساخته کریس مارکر کارگردان، عکاس، شاعر و نویسنده فقید فرانسوی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

این مستند محصول ۱۹۸۳ فرانسه، در قالب صد و دهمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران می‌شود و مازیار فکری‌ارشاد منتقد سینما درباره آن صحبت خواهد کرد.

مستند «بی آفتاب» درباره یک زن است که افکار یک مسافر جهانگرد را روایت و مراقبه‌هایی را در مورد زمان و حافظه بیان می‌کند. کریس مارکر برای ساخت این اثر از حضور بازیگرانی چون آریل دومبال، کیم نواک و الکساندرا استوارت بهره برد، ضمن آنکه چهار نفر نسخه‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و ژاپنی اثر را روایت کردند.

فیلم مستند ۱۰۰ دقیقه‌ای «بی‌آفتاب»، ساعت ۱۸ یکشنبه ۶ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

