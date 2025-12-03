  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۰:۵۵

«سرزمین دیوان» در خانه هنرمندان اکران می‌شود

«سرزمین دیوان» در خانه هنرمندان اکران می‌شود

مستند «سرزمین دیوان» که به آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی می‌پردازد با حضور کارگردان اثر در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «سرزمین دیوان» محصول سال ۱۴۰۲ ساخته کمیل سهیلی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود. این مستند، در قالب صد و نوزدهمین برنامه مستنداتِ یکشنبه در خانه هنرمندان ایران، اکران می‌شود و پوریا عاقلی‌زاده فیلمساز و منتقد بین‌المللی درباره آن صحبت خواهد کرد.

این اثر، روایتی مستند با موضوع آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی است.

مستند «سرزمین دیوان» ساعت ۱۷ یکشنبه ۱۶ آذر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این فیلم می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6677209
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها