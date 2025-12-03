به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «سرزمین دیوان» محصول سال ۱۴۰۲ ساخته کمیل سهیلی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود. این مستند، در قالب صد و نوزدهمین برنامه مستنداتِ یکشنبه در خانه هنرمندان ایران، اکران میشود و پوریا عاقلیزاده فیلمساز و منتقد بینالمللی درباره آن صحبت خواهد کرد.
این اثر، روایتی مستند با موضوع آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی است.
مستند «سرزمین دیوان» ساعت ۱۷ یکشنبه ۱۶ آذر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این فیلم میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
