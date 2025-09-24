قدرت جمهوری اسلامی نتیجه هدایت رهبر انقلاب و تلاش نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی فاروقی امام جمعه اهل‌سنت بیرجند ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: اگر نظام مقدس جمهوری اسلامی تا امروز پایدار و قدرتمند مانده است، نتیجه هدایتگری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های نیروهای مسلح کشور است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره مسلمانان را به وحدت دعوت کرده‌اند، افزود: اساس پیروزی هر ملت اتحاد و انسجام است و تجربه تاریخ نشان می‌دهد هر زمان امت اسلامی در برابر دشمنان با یکدیگر متحد بودند به پیروزی دست یافتند.

امام جمعه اهل‌سنت بیرجند با بیان اینکه هر زمان که مسلمانان گرفتار تفرقه شدند شکست نتیجه کارشان بوده است، تصریح کرد: امروز اگر اتحاد در بین ملت‌های مسلمان برقرار شود، وعده الهی بر نصرت تحقق خواهد یافت.

مولوی فاروقی در ادامه با اشاره به اینکه محبت و الفت عامل اصلی اتحاد مسلمانان است، گفت: این انسجام ریشه اسلام را در بین ملت‌ها مستحکم می‌سازد و اگر امروز مسلمانان نسبت به مردم غزه دلسوزی بیشتری داشتند، شاهد چنین جنایات فجیعی در این منطقه نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در رأس ملت‌های دلسوز غزه قرار دارد و در کنار این کشور، تنها تعداد محدودی از کشورهای اسلامی از مردم مظلوم غزه حمایت و دفاع واقعی می‌کنند.