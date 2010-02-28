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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۱

مولوی فاروقی:

امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت داریم

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهل سنت بیرجند گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و انسجام در جامعه اسلامی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مولوی غلام حیدر فاروقی پیش از ظهر یکشنبه در جشن گرامیداشت هفته وحدت که با حضور گسترده جامعه اهل سنت و تشیع برگزار شد، با بیان اینکه جامعه اسلامی بر دو محور رابطه اخوت و برادری و حفظ حقوق متقابل استوار است، افزود: اگر هر کدام از این ها متزلزل شود، جامعه اسلامی با سقوط مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر برادری مؤمنان با یکدیگر، اظهار داشت: اگر بین دو برادر اختلافی رخ دهد، وظیفه بقیه در برابر این اختلاف این است که بین این دو نفر را اصلاح کنند.

مولوی فاروقی، اضافه کرد: اگر اختلافات در جامعه اسلامی رخنه کند، دین از بین خواهد رفت چرا که همه مسلمانان عضو یک خانواده هستند و تنها چیزی که ملاک برتری نزد خداوند به شمار می رود، تقواست.

وی محبت به یکدیگر را یکی از عناصر استحکام بخش اتحاد و انسجام عنوان کرد و بیان داشت: کمترین درجه محبت این است که برادران مسلمان نسبت به یکدیگر کینه و عداوت نداشته باشند و بالاترین درجه محبت نیز ایثار است.

امام جمعه اهل سنت بیرجند تاکید کرد: تنها حربه ای که دشمن با آن می تواند اسلام را ضعیف کند، اختلاف و تفرقه است و بیشترین ضربه ها در طول تاریخ در اثر اختلاف و تفرقه رخ داده است.

مولوی فاروقی یادآور شد: امروز بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و انسجام در جامعه اسلامی داریم و آنچه به این وحدت کمک می کند، تمسک به قرآن است.

کد مطلب 1042820

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