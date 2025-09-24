  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

شیرازی‌ها میزبان قهرمانان کشتی

شیرازی‌ها میزبان قهرمانان کشتی

قهرمانان کشتی کشور پس از بازگشت از رقابت‌های بین‌المللی، با استقبال گرم و پرشور مردم شیراز وارد این شهر شدند.

