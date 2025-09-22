به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دژکام در پیامی کسب مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی جهان توسط کشتی گیر فرنگی کار دارابی «محمد مهدی کشتکار» را تبریک گفت.

متن پیام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عزیز جناب آقای محمد مهدی کشتکار

قهرمان سرافراز کشتی فرنگی کشور و نماینده شایسته استان فارس

کسب افتخارآفرین مقام سوم و مدال برنز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۲۵ زاگرب توسط جنابعالی، مایه مباهات و غرور ملت شریف ایران، به ویژه مردم شهیدپرور استان فارس و شهرستان داراب گردید.

این موفقیت ارزشمند که حاصل تلاش، غیرت و اراده پولادین شما در آوردگاه بزرگ جهانی است، نشان‌دهنده توانمندی‌های بالای جوانان این مرز و بوم در عرصه‌های بین‌المللی است. از خداوند متعال برای شما و تمامی ورزشکاران کشورمان، سلامتی، توفیق روزافزون و افتخارآفرینی‌های بیشتر در تمامی میادین ورزشی را مسئلت دارم.

امید است این مدال درخشان، سرآغاز فصل جدیدی از موفقیت‌ها و الهام‌بخش جوانان عزیز کشورمان در مسیر رسیدن به قله‌های افتخار باشد.