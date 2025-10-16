خوبیاری: شیراز میزبان لیگ برتر کشتی کشور خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان خوبیاری صبح پنج‌شنبه در کنفرانس خبری در جمع اصحاب رسانه در خصوص برگزاری مسابقات انتخابی المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در سطح کشور گفت: استان فارس میزبان رقابت‌ها در دو رشته شطرنج و کشتی فرنگی خواهد بود.

وی ادامه داد: مسابقات انتخابی کشتی فرنگی نونهالان از تاریخ بیست و نهم مهرماه تا دوم آبان ماه به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد که در این رقابت‌ها حدود ۶۰۰ ورزشکار و کشتی‌گیر در ۱۲ رده سنی، در قالب ۶۰۰ کادر فنی در خانه کشتی شیراز و طی سه روز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیأت کشتی استان فارس افزود: تیم کشتی استان فارس در رشته فرنگی، تیمی بسیار خوب است و اردوهای مختلفی برای ورزشکاران برگزار شده است. تیم کشتی آزاد در مشهد و رشته کشتی ساحلی در رشت برگزار خواهد شد، اما تیم کشتی فرنگی که میزبان آن هستیم، امید است که بتواند مدال‌های رنگارنگ کسب کند.

خوبیاری از همکاری‌های صورت گرفته برای انجام این وظیفه قدردانی کرد و گفت: مشکلاتی وجود داشت که با جلساتی که برگزار شد، در حال مرتفع شدن هستند. بحث‌هایی نظیر خوابگاه، تغذیه و تردد ورزشکاران به طور کامل برنامه‌ریزی شده است تا پس از ورود و اسکان مشکلی برای میزبانان ما به وجود نیاید.

-رئیس هیأت کشتی استان فارس با تصریح اینکه که در هفته آینده، شیراز میزبان لیگ برتر کشتی کشور خواهد بود، افزود: تیم نفت و گاز زاگرس در این مسابقات شرکت خواهند کرد.