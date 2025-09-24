دریافت 7 MB کد خبر 6600974 https://mehrnews.com/x397gM ۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ کد خبر 6600974 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷ مدیرکل ورزش خوزستان: ۷ مدالآور کشتی فرنگی اهل خوزستان هستند مدیرکل ورزش استان خوزستان گفت: از ۱۰ نفر فرنگیکاران اعزامی به مسابقات جهانی، هفت مدالآور از بچههای خوزستان هستند. کپی شد مطالب مرتبط برنامه ایذه برای میزبانی مسابقات کشتی فرنگی علیرضا مهمدی: در مسابقات آینده جبران میکنم پیام احمدی بر دوش مردم اهواز استقبال پرشور از مدالآوران کشتی فرنگی در اهواز برچسبها کشتی فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان خوزستان ورزش خوزستان
نظر شما