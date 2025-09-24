دریافت 7 MB
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

مدیرکل ورزش خوزستان: ۷ مدال‌آور کشتی فرنگی اهل خوزستان هستند

مدیرکل ورزش استان خوزستان گفت: از ۱۰ نفر فرنگی‌کاران اعزامی به مسابقات جهانی، هفت مدال‌آور از بچه‌های خوزستان هستند.

