عطریانفر: پزشکیان چهره آمریکا را در سازمان ملل رسوا کرد

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را مبتنی بر ظرفیت‌های چند جانبه کشورمان دانست و گفت: نسبت به سخنان رئیس جمهور احساس کردم مسیری بسیار فاخر و ارجمند در پیش گرفته شده است. تقریباً از منظر راهبردی، شباهت تام و تمامی با رویکرد آقای خاتمی در نخستین سال حضور ایشان در سازمان ملل داشت؛ زمانی که توجهشان بیش از هر چیز به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ملی ایران معطوف بود و در مقام بزرگداشت جایگاه رفیع ملت و کشور سخن گفت. سخنان آقای پزشکیان نیز تا حدودی تصویری از همان خاطره تاریخی را برای ما زنده کرد.

وی ادامه داد: با این حال، در خلال این پیام، آقای پزشکیان از منظر آسیب‌شناسی و دشمن‌شناسی نیز سخن گفت و به گونه‌ای موضع گرفت که به نظر من رسواگر چهره آمریکایی‌ها و کشورهای همسو و قلمروهای نفوذ آمریکا در منطقه بود و در ارتباط با موضوع اسرائیل بود. در این بخش، به خباثت‌ها و جنایت‌های این رژیم که موجب کشته شدن تعداد زیادی از مردم مسلمان و غیرمسلمان شده است، اشاره شد. همچنین او بر تکالیف ذاتی سازمان ملل متحد، نهادی که ۶۵ سال پیش با هدف رفع آلام ملت‌ها و ایجاد همگرایی جهانی تأسیس شد، تأکید کرد و یادآور شد که این سازمان باید در مقام یکسان‌سازی و مدیریت عادلانه جهانی گام بردارد. تذکر این نکات در پیام آقای پزشکیان بسیار گویا و شفاف بود.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ایران یادآور شد: بار دیگر، یک شخصیت ملی و بزرگ همچون رئیس‌جمهور ایران در چنین جایگاهی تکالیف اساسی، مهم و کلیدی سازمان ملل را یادآوری کرد؛ تکالیفی که متأسفانه به فراموشی سپرده شده و این سازمان، در کنار وظایف خود، به سادگی از این حقایق می‌گذرد. حتی برخی از سازمان‌های تابعه سازمان ملل متحد، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هنگامی که تذکراتی دریافت می‌کنند، در عمل به تکالیف واقعی و جهانی خود کوتاهی دارند. در واقع جامعه بین‌المللی در ایفای وظایف بنیادین خود نباید دچار قصور و دوگانگی شود.

عطریانفر همچنین بیان کرد: در مجموع پیام رئیس جمهور بسیار روشن و به قدر کفایت، تصویری معنادار و آینده‌گشا را ارائه داد؛ به‌ویژه در زمینه انجام تکالیف دولت و مسئولیت‌های بین‌المللی. سخنان ایشان نشان می‌داد که در آغاز سفر، همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به جامعه ایرانی، بر مرزهای دیپلماسی کشور و در حوزه هسته‌ای یادآوری کردند و در پیام آقای پزشکیان این نکات کاملاً روشن بود و هیچ‌گونه نشانه‌ای از افتراق میان سخنان رئیس‌جمهور و رهبری به چشم نمی‌آمد.

وی ادامه داد: در نهایت، تأکید بر صلح جهانی، جهان عاری از خشونت و معرفی ایران به عنوان تکیه‌گاهی مهم برای امنیت منطقه، از جمله کلیدی‌ترین مؤلفه‌هایی بود که در این پیام رئیس‌جمهور به‌وضوح دیده می‌شد.