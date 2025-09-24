طباطبایی: پزشکیان صحنه واقعی جهان را در سازمان ملل ترسیم کرد

شهابالدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آقای پزشکیان همانگونه که انتظار میرفت، نخست صدای حقانیت، ایمان، انسجام و ایستادگی مردم نجیب و شریف ایران را در آن محفل طنینانداز کرد. او صدای رسای این حقانیت و ایمان و انسجام بود. ماهیت شرور و ظالم رژیم صهیونیستی و حامیان اصلی آن را یکبار دیگر برای جهان بیان کرد و بهویژه از بدعهدی اروپاییها در حمایت از رژیم صهیونیستی و پس از آن از فراهم کردن مقدمات تحریم ملت ایران، توسط اروپا سخن گفتند.
وی همچنین عنوان کرد: یکی از فرازهای سخنان آقای پزشکیان که به نظر من از مهمترین فرازها بود این نکته بود که در کنار ایران قدرتمند، باید همسایگان قدرتمند و منطقهای قوی نیز وجود داشته باشد. به بیان دیگر، رئیس جمهور تأکید کردند که ایران در کنار اقتدار خود همسایگان قدرتمند در یک منطقه توانمند را نیز خواهان است.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان در تشریح سخنان رئیس جمهور یادآور شد: آقای پزشکیان در سخنرانی خود هفت چشمانداز و پنج توصیه را مطرح کرد؛ بهطور مشخص هفت چشمانداز ایران برای آینده بهتر که در برابر کلان پروژه نسلکشی رژیم صهیونیستی و تخریب و بیثباتی منطقه ارائه شد. این هفت چشمانداز عبارت بودند از: نخست، امنیت جمعی در منطقه؛ دوم، به رسمیت شناختن کرامت انسان و تنوع فرهنگی؛ سوم، تبدیل سرمایهگذاری مشترک در زیرساختها و دانشهای نوین به واقعیت؛ چهارم، امنیت انرژی و بهرهبرداری عادلانه از منابع حیاتی؛ پنجم، توجه به چشمانداز محیطزیستی؛ ششم، به رسمیت شناختن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها که بهصراحت غیرقابل مذاکره دانسته شد؛ و هفتم، مقابله با آنچه رژیم صهیونیستی به دنبال آن است، یعنی صلح مبتنی بر زور، و در مقابل ارائه چشماندازی که قدرت را از طریق صلح محقق کند. او تأکید کرد این چشماندازها هفت محور مهم هستند که شایسته است. مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرند.
طباطبایی در ادامه بیان کرد: در کنار این هفت چشمانداز، آقای پزشکیان پنج توصیه نیز به جهانیان ارائه دادند: نخست، شنیدن سخن یکدیگر به جای آنکه صرفاً با صدای بلند سخن بگوییم؛ دوم، بازنگری در مبانی فکری و پرهیز از دو قطبیسازی و خشونتهای سیاسی که امروز موج فزاینده آن در جهان دیده میشود؛ سوم، عمل به این اصل که آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نیز نپسندیم که در ابتدای سخنان ایشان نیز بر آن تأکید شد؛ چهارم، ترمیم و بازسازی اعتبار نهادها و سازوکارهای حقوق بینالملل که در این روزها بیش از گذشته شاهد مخدوش شدن آنها هستیم؛ و پنجم، تلاش برای ایجاد نظام امنیتی و همکاری منطقهای در غرب آسیا با اتحاد همه کشورهای منطقه.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان تأکید کرد: به باور من، این نکات از جمله مسائل بسیار مهمی بود که آقای پزشکیان بر آنها تأکید کردند، در کنار دفاع مقتدرانه و شرافتمندانه از مردم ایران که در جایجای سخنرانی ایشان کاملاً آشکار و قابل توجه بود.
طباطبایی در پاسخ به این پرسش که بازتاب سخنان رئیس جمهور در میان سران کشورها چگونه خواهد بود؟ اظهار کرد: به نظر من باید منتظر واکنشها بود. وقتی فردی حقیقت را بیان میکند، صحنه واقعی جهان را ترسیم کرده و در مقابل ظلم، ستم و جنایات میایستد و آنها را افشا میکند، بعید است کسی که مدافع حقیقت و حقوق بشر و طرفدار سازوکارهای بینالمللی است، از چنین سخنانی حمایت نکند. به اعتقاد من، آقای پزشکیان چیزی جز حق و حقیقت نگفت و آنان که به دنبال حقیقت و عدالت هستند، بیتردید از سخنان ایشان استقبال خواهند کرد.
نظر شما