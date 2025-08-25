به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه‌های منتشر شده در ۱۶ و ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴، متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌های پذیرش دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می‌گیرد، در صورتی که در زمان مقرر (۱۷ تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴) موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند برای پذیرش در این رشته‌ها از امروز دوشنبه ۳ شهریور تا روز جمعه ۷ شهریور به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه کنند.

متقاضیان می توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصلاحات مندرج در اطلاعیه ۲۵ تیرماه و اطلاعیه امروز ۳ شهریور، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در مجموعه‌های ثبت‌نامی بر اساس سوابق تحصیلی شامل مجموعه‌های ثبت‌نامی: ۱۱ (الکترونیک)، ۱۵ (ساخت و تولید)، ۱۸ (صنایع فلزی)، ۱۹ (تاسیسات مکانیکی)، ۲۰ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۱ (چاپ)، ۲۲ (عمران)‌، ۲۳ (معماری)، ۲۵ (صنایع شیمیایی)، ۲۶ (صنایع نساجی)، ۲۷ (متالورژی)، ۲۸ (سرامیک)، ۲۹ (معدن)، ۳۰ (علوم دریایی)، ۳۴ (امور اداری)، ۳۵ (تربیت کودک و مدیریت خانواده)‌، ۳۷ (طراحی و دوخت پوشاک)‌، ۳۹ (هنر)، ۴۳ (امور دامی)، ۴۸ (امور زراعی و باغی)، ۵۰ (ماشین های کشاورزی)، ۵۱ (صنایع غذایی)،۵۳ (هتلداری)، ۵۴ (حمل و نقل) و ۵۵ (مکاترونیک) اقدام کنند.

شرایط ثبت‌نام‌:

علاقه‌مندان به تحصیل در دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی باید ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که شرایط مذکور را دارند، به عنوان متقاضی این دوره منحصراً در یک مجموعه ثبت‌نامی و متناسب با رشته تحصیلی و کد دیپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش) ثبت نام کنند.

برای ثبت‌نام‌ لازم است اقدامات زیر انجام شود:

۱. دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته از درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و مطالعه دقیق آن.

۲. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۳. خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش.

یادآوری ۱: متقاضیان علاقه‌مند به گزینش در رشته‌های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی، لازم است پس از اطمینان از پذیرش مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در مجموعه ثبت‌نامی مورد تقاضا، علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت هزینه علاقمندی به این رشته‌ها نیز به صورت اینترنتی اقدام کنند.

یادآوری ۲: با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرآیند این برنامه پذیرش، خدماتی از طریق پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، هزینه مربوط به استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز از متقاضیان دریافت می‌شود.

۴. ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از تاریخ ۳ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی

به متقاضیان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند. راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی موجود است و متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به این راهنما مراجعه کنند.

دانش‌آموزان و یا فارغ‌التحصیلان شاخه تحصیلی نظری نیز مجاز به ثبت‌نام در این پذیرش هستند. این متقاضیان ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام، توجه داشته باشند که فقط مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی کاردانی ناپیوسته هستند و معدل آنها در مقایسه با متقاضیان شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش در رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد تراز خواهد شد. نحوه تراز معدل و عنوان رشته‌های کاردانی ناپیوسته در دفترچه راهنما درج شده است.

به متقاضیان تأکید می‌شود در درج اطلاعات ثبت‌نامی و انتخاب رشته دقت کنند؛ در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی (بخصوص معدل)، در صورت پذیرفته‌شدن مطابق مقررات و ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.

اصلاحات و رشته محل‌های جدید و حذف شده مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته:

ضمن اعلام اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام، متقاضیان در زمان ثبت‌نام لازم است علاوه‌بر مندرجات دفترچه راهنمای ثبت‌نام، موارد ذیل را نیز مدنظر داشته باشند:

آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند (اعم از مجموعه‌های باآزمون یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، با توجه به مندرجات جداول ذیل (بندهای ۱ و ۲) در صورت تمایل می‌توانند از ۳ تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به ویرایش رشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین متقاضیانی که در این مرحله جدیداً ثبت‌نام می‌کنند (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) با توجه به مندرجات جداول ذیل (بند ۲) در صورت تمایل می‌توانند از ۳ تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ از کدرشته‌محل‌های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام (با توجه به رشته‌محل‌های حذف شده – بند ۲ جدول زیر)، انتخاب کنند.

متقاضیانی که در این مرحله جدیداً ثبت‌نام می‌کنند، حتماً باید فقط رشته‌محل‌هایی را که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است، انتخاب کنند.

۱) رشته محل جدید علاوه بر رشته‌محل‌های دفترچه راهنما:

کاردانی پیوسته تربیت بدنی (کاردانی پیوسته) - (پذیرش با آزمون) مرکز آموزش عالی کاشمر با کد ۶۵۳۹، دوره روزانه، خراسان رضوی. ظرفیت پذیرش ۱۰۰ نفر

۲) رشته‌محل‌های ذیل از دفترچه راهنما حذف شده است:

ردیف مجموعه ثبت‌نامی نام دانشگاه دوره کد رشته‌محل نام رشته‌گرایش موضوع تغییر ۱ ۱۱ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۱۰۳۹ کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی حذف رشته‌محل ۲ ۱۲ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۱۳۳۵ کاردانی پیوسته الکترونیک حذف رشته‌محل ۳ ۱۴ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۱۸۵۵ کاردانی پیوسته کامپیوتر نرم‌افزار حذف رشته‌محل ۴ ۱۷ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۲۸۲۵ کاردانی پیوسته مکانیک خودرو حذف رشته‌محل ۵ ۲۲ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۳۴۲۳ کاردانی پیوسته عمران حذف رشته‌محل ۶ ۲۳ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۳۷۵۳ کاردانی پیوسته معماری حذف رشته‌محل ۷ ۳۳ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۴۴۷۳ کاردانی پیوسته حسابداری حذف رشته‌محل ۸ ۳۷ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۵۲۳۹ کاردانی پیوسته طراحی و دوخت حذف رشته‌محل ۹ ۳۹ موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان غیرانتفاعی ۵۷۴۴ کاردانی پیوسته فتو گرافیک گرافیک حذف رشته‌محل

۳) تغییر بخش مشخصات و شرایط دانشگاه‌ها

استان اصفهان. موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان https://www.aghigh.ac.ir/about-us. شرایط خوابگاه: معرفی به خوابگاه خودگردان دارای مجوز رسمی. نشانی: شهرستان شاهین‌شهر- بلوار هشت بهشت - خیابان جنت -فرعی ۱۴ -پلاک ۱ - تلفن: ۰۳۱۴۵۲۴۵۵۶۲

استان خراسان رضوی. مرکز آموزش عالی کاشمر https://kashmar.ac.ir شرایط خوابگاه : فاقد خوابگاه. نشانی: کاشمر - بلوار امام زاده سید مرتضی - کد پستی ۹۶۷۱۹۹۵۳۳۵ تلفن: ۰۵۱۵۵۲۵۸۸۰۴

استان خراسان رضوی. موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد https://www.toos.ac.ir/special-registration-facili شرایط خوابگاه : معرفی به خوابگاه‌های خودگردان. نشانی: مشهد - قاسم‌آباد - حجاب ۷۶ - تلفن: ۰۵۱۳۶۱۸۱۸۶۵

۴) تغییر در جدول مناطق و رشته‌های ممنوعه برای متقاضیان اتباع خارجی:

متقاضیان اتباع خارجی، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه اسکان و اقامت اتباع خارجی، نیستند و در صورت قبولی در کدرشته مناطق ممنوعه، قبولی و پذیرش آنان «لغو» می‌شود. لازم است برای اطلاع از جدول جدید مناطق و رشته‌های ممنوعه برای اتباع غیر ایرانی، در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، بخش کاردانی فنی و حرفه‌ای - مستندات، را ملاحظه کنند.