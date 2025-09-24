به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار «یوناس گار استوره» نخست وزیر نروژ، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اعتقادی و نیز رویکرد روشن سیاسی، هرگز به دنبال سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود، بدبینی کشورهای غربی نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران را ناشی از سوءتفاهم و بخشی از آن را نیز به دلیل تبلیغات غیرواقعی رژیم صهیونیستی دانست.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر اسنپبک اتفاق بیفتد، گفتوگو دیگر معنایی ندارد، افزود: کشورهای غربی باید پایبندی خود به تعهداتشان را نشان دهند تا اساساً تفاهم معنا و مفهوم پیدا کند؛ وضعیت فعلی به دلیل عدم پایبندی طرف غربی به تعهداتشان پدید آمده است.
«یوناس گار استوره» نخست وزیر نروژ نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه اراده کشورهای غربی بر حل مشکلات است، اظهار داشت: باید به دنبال راهحلهایی برای تفاهم و رفع نگرانیها بود؛ در این صورت امکان جلوگیری از اسنپبک وجود خواهد داشت.
