به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال آینده نهضت گسترده پیاده‌روسازی با هدف ایمن‌سازی و استانداردسازی مسیرهای شهری آغاز خواهد شد و این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار تن آسفالت در سطح معابر شهری خلخال اجرا شده که این میزان معادل مجموع عملیات آسفالت‌ریزی چهار تا پنج سال گذشته در این شهر است.

وی با بیان اینکه در صورت مساعد بودن شرایط جوی عملیات آسفالت‌ریزی تا پایان سال ادامه خواهد داشت، افزود: در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ هزار متر مربع پیاده‌رو در سطح شهر احداث می‌شود.

کاظمی ادامه داد: اجرای طرح‌های آسفالت و پیاده‌روسازی علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهری، مزایایی همچون افزایش ایمنی و تسهیل تردد در پیاده‌روهای استاندارد برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

شهردار خلخال با قدردانی از حمایت شورای اسلامی شهر و همکاری کارکنان شهرداری گفت: اقدامات انجام شده در راستای پاسخ به مطالبات شهروندان و ارتقای خدمات عمومی، موجب افزایش رضایتمندی عمومی در خلخال شده است.