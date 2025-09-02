به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، آیتالله سیدحسن عاملی بعداز ظهر امروز سه شنبه در همایش بیانیه گام دوم انقلاب در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دُرِّ نفیسی از تاریخ بشر است، گفت: باید با فلسفه انقلاب آشنا شویم و برای آینده برنامه راه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز یک فکر آرمانی مبتنی بر علم و کرامت انسانی در دنیا نیاز است، افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران یک نسخه بسیار فاخر در این خصوص به دنیا ارائه کرده است.
عاملی با تاکید بر اینکه طبق نظر مقام معظم رهبری یک ایرانی باید با فلسفه انقلاب اسلامی آشنا شود، افزود: اصل فلسفه انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی است.
امامجمعه اردبیل به ضرورت آشنایی با ادبیات انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: باید پابهپای تحولات علمی دنیا حرکت کنیم و هر مجموعهای با ارادهای جدی برای حرکت رو به رشد انقلاب تلاش کند.
وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری به اهمیت دانش و مراکز دانشبنیان تاکید ویژه دارند، افزود: سرعت تحولات علمی در دنیا بسیار بالاست و در همین راستا یک استاد دانشگاه باید در رشته تخصصی خودش با آخرین تحولات دنیا آشنا باشد.
عاملی گفت: به برکت انقلاب اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی در این استان تأسیس شده و امروز از سطح علمی خوبی برخوردار است؛ بطوریکه این دانشگاه دانشمندان متعددی در زمینههای مختلف دارد.
نماینده اردبیل در مجلس خبرگان رهبری اهمیت ایده تبدیل علم به ثروت را یادآور شد و گفت: باید با مراکز علمی دنیا رقابت کرده و مبانی جمهوری اسلامی را در دانشگاههای کشور تبیین کنیم.
محمد حسنزاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن تبریک آغاز امامت حضرت امام زمان (عج)، افزود: در اولین بخش توصیههای بیانیه گام دوم انقلاب توصیه بر علم و پژوهش بوده است.
حسنزاده با بیان اینکه امروز در پنجمین دهه انقلاب قرار داریم و دشمنان نظام و انقلاب به دنبال ترور و به شهادت رساندن دانشمندان هستهای ما هستند، تصریح کرد: دشمنان متوجه شدهاند که آنهایی که انقلاب کردند، امروز در راستای توسعه انقلاب و پیشرفت کشور گام بر میدارند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در بیانیه گام دوم و دهه پنجم انقلاب، علم و دانشگاهها نقش اساسی دارند.
وی با بیان اینکه دانشگاهها محل تجمع اصلی جوانانی است که میخواهند ایفای نقش کنند، ادامه داد: دانشگاهها میتوانند محوریتی برای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب باشند.
حجتالاسلام والمسلمین علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراکز فرهنگی و هنری، دستگاههای تعلیم و تربیت و رسانهها باید به رویکردهای این بیانیه بپردازند.
وی دانشگاه را مرکز تقویت قوه عاقله نظام معرفی کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک رویداد تاریخی نبود، بلکه انقلاب یک تحول فکری ایجاد و به دنیا ارائه کرد.
ذوعلم با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران در حال حرکت و پویا است، ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب نیز پشتوانه فکری برای اتحاد و همبستگی ملی است.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با بیان اینکه دفاع ۱۲ روزه نشان داد ملت رشد فکری پیدا کرده و در این ایام فطرت انسانی جامعه، خود را نشان داد، ابرازامیدواری کرد: این نشست بتواند راه را باز کند تا فرآیندهای پویا و فناوریهای نرم اثرگذار برای توسعه مفهومی و ارتقای فکری بیانیه در ذهن جامعه ایجاد شود.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب راهنمایی است که مسیر را برای رشد و تعالی کشور گشوده و جبهه مقاومت را در برابر جبهه استکبار آشکار نموده است.
وی با بیان اینکه محوریترین مفهوم این بیانیه، انقلاب اسلامی بوده و سایر مفاهیم بیانیه، حول آن تعریف شده است، تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب بستر را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) مهیا میکند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل با بیان اینکه همه باید خود را مسئول تحقق این بیانیه بدانیم، ادامه داد: اگر ما بتوانیم برای اجراییشدن این بیانیه در جامعه قدم برداریم، موفقیت بزرگی را شاهد خواهیم بود.
مرتضی فاضلی رئیس مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور نیز گفت: در همه دنیا اساتید دانشگاه را به عنوان آموزشدهنده و پژوهشگر میشناسند.
وی با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به اساتید دانشگاه، افزود: اساتید ما باید به منابع دینی مسلط باشند و آیات و روایات را به سبک گفتاری، دیدگاهها و نظرات تخصصی خود ربط دهند.
فاضلی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب یک شأن ویژه برای اساتید قائل هستند، تصریح کرد: استاد باید ارزشهای انقلابی و بصیرت دینی را به دانشجویان منتقل کند.
