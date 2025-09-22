به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وطن‌دوست ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خلخال آماده میزبانی مهمانان نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای شمال‌غرب کشور است و اعلام کرد همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید در برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و هنری مشارکت فعال داشته و از امروز تا آغاز جشنواره همکاری لازم را با ستاد برگزاری داشته باشند.

وی در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار کرد: تاکنون گروه‌های نمایش از چهار استان کشور، ۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر منطقه‌ای خلخال ارسال کرده‌اند که از این میان ۱۵ اثر مربوط به گروه‌های هنری و نمایشی شهرستان خلخال است. این شهرستان با پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال در عرصه فرهنگ و نمایش، می‌تواند با میزبانی چنین رویدادهایی جایگاه ویژه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر کشور کسب کند.

فرماندار خلخال ادامه داد: در نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای «بام آبی خلخال» هنرمندانی از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی با هم رقابت خواهند کرد.

وطن‌دوست با بیان اینکه این جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان خلخال در حوزه‌های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و گردشگری است، گفت: تئاتر رسانه‌ای مهم و اثرگذار در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه به شمار می‌رود.

وی از دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خواست برای تأمین اعتبار لازم این رویداد مهم فرهنگی همکاری کنند و افزود: انتظار می‌رود نقاط ضعف جشنواره‌های گذشته شناسایی و در این دوره برطرف شود.

فرماندار خلخال در پایان بر آمادگی فرمانداری برای همکاری همه‌جانبه با دبیرخانه جشنواره تأکید کرد و بیان داشت: با توجه به حضور مسئولانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای خلخال، این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی آثار فرهنگی و هنری شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین تقویت زیرساخت‌های نمایشی با جذب اعتبارات ملی خواهد بود.