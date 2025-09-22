  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

خلخال آماده میزبانی مهمانان نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای شمال‌غرب کشور

اردبیل– فرماندار خلخال گفت: همه امکانات این شهرستان برای میزبانی از مهمانان نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای شمال‌غرب کشور به‌کار گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وطن‌دوست ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خلخال آماده میزبانی مهمانان نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای شمال‌غرب کشور است و اعلام کرد همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید در برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و هنری مشارکت فعال داشته و از امروز تا آغاز جشنواره همکاری لازم را با ستاد برگزاری داشته باشند.

وی در جلسه هماهنگی برگزاری این جشنواره اظهار کرد: تاکنون گروه‌های نمایش از چهار استان کشور، ۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر منطقه‌ای خلخال ارسال کرده‌اند که از این میان ۱۵ اثر مربوط به گروه‌های هنری و نمایشی شهرستان خلخال است. این شهرستان با پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال در عرصه فرهنگ و نمایش، می‌تواند با میزبانی چنین رویدادهایی جایگاه ویژه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر کشور کسب کند.

فرماندار خلخال ادامه داد: در نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای «بام آبی خلخال» هنرمندانی از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی با هم رقابت خواهند کرد.

وطن‌دوست با بیان اینکه این جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان خلخال در حوزه‌های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و گردشگری است، گفت: تئاتر رسانه‌ای مهم و اثرگذار در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه به شمار می‌رود.

وی از دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خواست برای تأمین اعتبار لازم این رویداد مهم فرهنگی همکاری کنند و افزود: انتظار می‌رود نقاط ضعف جشنواره‌های گذشته شناسایی و در این دوره برطرف شود.

فرماندار خلخال در پایان بر آمادگی فرمانداری برای همکاری همه‌جانبه با دبیرخانه جشنواره تأکید کرد و بیان داشت: با توجه به حضور مسئولانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای خلخال، این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی آثار فرهنگی و هنری شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین تقویت زیرساخت‌های نمایشی با جذب اعتبارات ملی خواهد بود.

